Autonomia dichiarata e reale: troppa differenza, non compro

Autonomia dichiarata e reale: “Volevo la Volvo EX30, ma guardando i dati delle prove…”

“S ono un appassionato del mondo automotive, in particolare sto seguendo con interesse l’evoluzione che sta avvenendo, grazie all’elettrico. Personalmente ritengo che sia fondamentale passare alla mobilità elettrica, incrementare l’utilizzo delle energie rinnovabili, costruire e adeguare le abitazioni verso zero emissioni. Come molti, anch’io sono interessato all’acquisto di un auto elettrica, in particolare della Volvo EX30. Sono andato a vederla, molto bella,prezzo competitivo per un marchio Premium, prestazioni ottime, interni minimalisti ma di qualità elevata. Praticamente mi ero quasi convinto ad acquistarla, fino a quando ho letto le prove strumentali del centro prove di Quattroruote, uscito in Gennaio, relativo alla versione Single motor extended range.Il risultato della prova che mi ha sorpreso negativamente, è stato quello sulle percorrenze medie e autonomia ( in alto a destra ) “ .

“Dichiarare dati non veritieri è una pessima abitudine”

“ Notate la differenza di 150 Km in meno rispetto al dato omologato. Attenzione, chi è interessato al modello base della EX30, avrà un’autonomia media molto inferiore a questa. Ritengo inaccettabile la pessima abitudine, comune a molti costruttori, di dichiarare dati non veritieri, rispetto al normale utilizzo dell’auto. Sappiamo che l’autonomia è una delle preoccupazioni maggiori per i potenziali acquirenti delle auto elettriche. Insieme alla carenza nel nostro Paese di punti di ricarica, di colonnine non funzionanti, occupate da abusivi e la mancata possibilità di utilizzo della carta di credito. Aggiungiamo il costo elevato dell’energia, se non ho un abbonamento (ma perché dovrei abbonarmi costringendomi a consumi che non sempre sono in grado di utilizzare?). E la difficoltà di avere una wallbox se abiti in condominio. Sono consapevole che l’elettrica ha molti vantaggi sulle auto termiche, ma fino a quando non risolveranno questi problemi la diffusione in Italia sarà molto lenta. Io ho deciso di posticipare l’acquisto e magari attendere l’arrivo sul mercato di batterie più performanti “. Pietro Gabusi

Autonomia dichiarata e reale: l’importante è saperlo prima

Risposta . Per una volta non ci sentiamo di colpevolizzare i costruttori, che sono tenuti a omologare le loro auto rispettando i parametri fissati con lo standard WLTP. Purtroppo si tratta una serie di test realizzati a temperature e velocità che nella maggior parte delle condizioni reali divergono dai risultati reali, rivelandosi troppo ottimistici. Di fatto il dato che poi viene dichiarato dalle case si rivela attendibile solo se si viaggia in città e con temperature accettabili. Col freddo e a velocità più elevate, condizioni a cui si è svolta presumibilmente la prova di Quattroruote, i risultati sono quelli indicati nella tabella. L'importante, queste cose, è saperle prima, in modo da potersi regolare e scegliere un'auto con batterie e autonomia adatti al nostro uso vero. Pochi giorni fa abbiamo messo in guardia un altro lettore intenzionato ad acquistare la versione della EX30 con 344 km di autonomia. Uomo avvisato…