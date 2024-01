Sto comprando la Volvo EX30, l’autonomia basterà?

Sto comprando la Volvo EX30, ma ho un dubbio: l’autonomia basterà per i miei 150 km giornalieri? È il quesito che ci propone Silvio, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Sto comprando la Volvo EX30, ma faccio 150 km al giorno…

“Vorrei porvi un quesito, o meglio, un’opinione…anzi, vorrei chiedervi dei consigli.

Sono in procinto di acquistare una Volvo EX30 Core Single Motor, che ha 340 km circa di autonomia. La sto acquistando un po’ per l’affidabilità del marchio, un po’ per il prezzo molto conveniente e un po’ per la linea accattivante. Ma il motivo per cui la sto acquistando è perché mi avete convinto voi, grazie alla divulgazione che fate con i vostri video.

Ora, considerate che ogni giorno percorro circa 150 km di superstrada e in casa ho un impianto fotovoltaico da 6 kW con batteria di accumulo da 10 kW. Secondo voi posso stare sereno per quanto riguarda tempi di ricarica e autonomia auto? Nel gruppo Facebook dedicato all’auto leggo di 20% in meno di autonomia rispetto a quella dichiarata, oppure che con quella batteria non ci posso viaggiare. Leggendo alcune cose mi si è spento un po’ l’entusiasmo dell’acquisto… Grazie anticipatamente per la risposta“. Silvio Murru

Non si può contare sui 344 km di range da omologazione, meglio…

Risposta. L’autonomia di omologazione, 344 km, è un dato ottenuto in condizioni migliori rispetto a quelle in cui Silvio si troverà a viaggiare. Con temperature ottimali e a velocità medie più basse rispetto a quelle che si tengono normalmente in una superstrada.

Meglio quindi andare cauti e considerare un 20-30% di range reale in meno e solo su quello fare affidamento. Poter ricaricare a casa, la notte, è l’ideale per chi deve gestire un’auto elettrica, per comodità e costi, tanto più convenienti se si dispone di un impianto fotovoltaico. Ma bisogna valutare anche la disponibilità sulla strada che si percorre abitualmente di ricariche in corrente continua in cui, nel caso, effettuare un rapido rabbocco.

La EX30 nelle colonnine da 150 kW ricarica fino a 134 kW e, secondo la Volvo, impiega 26 minuti per riportare la batteria dal 10 all’80% (che diventano 48 se la colonnina è da 50). Ma raramente si arriva con la batteria al 10% e quindi i tempi sono più rapidi. Più problematiche le soste nelle AC: in questa modalità non si va oltre gli 11 kW.

