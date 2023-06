Autonomia cresciuta col tempo nella Smart, possibile?

Autonomia cresciuta col tempo nella mia Smart: Claudio, un lettore abruzzese, sostiene che dai 130 km iniziali si è arrivati ora a 150. Possibile? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Autonomia cresciuta dopo 40 mila km: ora arrivo a farne anche a 150, prima…

“Sono un vostro assiduo lettore e vorrei sottoporvi questa ‘anomalia’ che sto riscontrando nell’autonomia della mia Smart EQ ForFour. Acquistata nuova nel febbraio 2020, dunque più di tre anni fa, ha percorso circa 40.000 km. Non ho mai seguito, forse a torto, i suggerimenti degli utenti in elettrico che parlano di ricaricare non oltre l’80% o il 90% Dal momento dell’acquisto, dopo la ricarica completa, l’autonomia segnalata era sempre intorno ai 130 o massimo 135 km in modalità eco (cerco sempre di viaggiare in quella modalità). Da poco tempo, però, sto notando un miglioramento, sì, un miglioramento, perché dopo ogni ricarica al 100% l’autonomia indicata arriva addirittura a superare i 150 km, seppur di poco“.

Non ho mai fatto un check della batteria, ma sento che sta bene, che ne pensate?

“Dovendo fare un tagliando programmato presso la concessionaria Mercedes dove è stata acquistata, ho fatto notare la cosa, che mi meraviglia molto. Non ho fatto nessuno dei check indicati per verificare la reale salute della batteria, però ‘sento’ che sta bene. Mi hanno detto che potrebbe essere, perché in base allo stile di guida la batteria potrebbe migliorare le prestazioni. Inoltre mi hanno detto, chiedendo se sbagliavo a caricare sempre al 100%, che il fatto che la mia batteria sia in ottima forma è la prova evidente che non stia sbagliando. Uso l’auto prevalentemente in città, ma almeno una volta a settimana mi reco all’interno della provincia, percorrendo tra andata e ritorno sui 100 km circa, e un paio di volte ho arrischiato anche viaggi di qualche centinaio di km nella sola andata. Voi che cosa ne dite? Grazie per l’attenzione“. Claudio Agostini – Pescara

Autonomia cresciuta? Meglio non dar retta all’indovinometro e a impressioni di guida superficiali

Risposta. In quasi sei anni di risposte ai lettori ci è stato chiesto di tutto, ma mai se è possibile che dopo 40 mila km l’autonomia di un’auto elettrica sia addirittura aumentata. Chiariamo subito che il numerino dei km residui indicati sul display, non a caso chiamato indovinometro, non è del tutto attendibile. Il perché lo spiega molto bene Paolo Mariano nel video qui sopra. C’è un’unica spiegazione al miglioramento delle percorrenze percepito da Claudio. Ovvero uno stile di guida più attento a contenere le velocità e a sfruttare al meglio la frenata rigenerativa, con temperature esterne più clementi. Per capire invece come sta veramente la batteria, e quindi avere un’indicazione precisa dell’autonomia al di là di tutti i condizionamenti di cui sopra, serve un check delle celle. Anche se ultimamente un lettore, Gabriele, ha messo in discussione anche questo tipo di diagnostica, realizzato nel suo caso tramite l’app ScanMyTesla.