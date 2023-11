Auto elettriche nel mondo: la Cina spicca il volo

L’Europa resta al top, con otto Paesi tra i dieci nel mondo più avanti nell’adozione delle auto elettriche, ma Cina e Corea hanno fatto passi da gigante nel 2023 e sono salite rispettivamente al settimo e ottavo posto nella classifica stilata della prestigiosa società di consulenza e ricerche di mercato specializzata nell’automotive Euromonitor International.

L’Itli a perde dieci posizioni in un anno solo

Male l’Italia che si classifica diciannovesima, perdendo ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente. Punteggio decente solo per l’infrastruttura di ricarica, basso per costo di possesso e capacità di spesa. Punteggio finale di 20 punti inferiore alla capoclassifica Norvegia.

Sono 8 milioni nel 2023 le EV vendute in Cina

Scontato il podio, con Norvegia, Svizzera e Svezia e altri tre Paesi europei in testa per maturità del mercato e potere d’acquisto complessivo dei consumatori. Ma la Cina segue ruota. Ha raggiunto il settimo posto nell’EV Readiness Index del 2023, migliorando di sette posizioni rispetto al 2022. Forti investimenti nelle infrastrutture di ricarica pubbliche hanno incoraggiato la transizione ai veicoli elettrici.

La Cina a livello globale rappresenterà il 61% delle vendite globali nel 2023. Le vendite di veicoli elettrici cresceranno del 16% nel 2023 fino a quasi 8 milioni di unità. Le stazioni di ricarica pubbliche fine 2022 erano 1,8 milioni, il 65% del totale globale.

Brasile, Sud Africa e India, l e tre belle addormentate

La transizione ai veicoli elettrici rimane però una sfida per molte grandi economie emergenti e in via di sviluppo, tra cui Brasile, Sud Africa e India, tutte tre in fondo all’indice del 2023 poiché gli incentivi statali limitati, i bassi redditi e la carenza di stazioni di ricarica pubbliche hanno scoraggiato imprese e consumatori dal compiere la transizione. Nel 2022, le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici nei tre paesi sono state complessivamente in media inferiori all’1%.

Le nuove immatricolazioni di veicoli elettrici aumenteranno del 19% a livello globale e raggiungeranno i 13 milioni di unità nel 2023. Fattori positivi, tra cui l’aumento dell’offerta e della disponibilità di veicoli elettrici, i sussidi governativi e il miglioramento delle infrastrutture di ricarica, stanno contribuendo a sostenere la crescita.

Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, le vendite di veicoli elettrici stanno rallentando. Nel 2021 il mercato ha visto una crescita del 105% con 6,5 milioni di nuove immatricolazioni di veicoli elettrici, nel 2022 la crescita ha raggiunto il 68% espandendo il mercato a 11 milioni di unità.

Caro tassi e caro energia rallentano la crescita

«La maggiore concorrenza e le conseguenti riduzioni dei prezzi stanno contribuendo ad attrarre più acquirenti» commenta Fransua Vytautas Razvadauskas, Insights Manager, Mobility presso Euromonitor International. Ma il peggioramento delle condizioni economiche, la crisi del costo della vita e l’aumento dei tassi di interesse «rendono più difficile per i consumatori l’acquisto di nuovi veicoli» conclude.

L’EV Readiness Index di Euromonitor si concentra su 40 Paesi che rappresentano circa il 90% del mercato automobilistico a livello globale. Viene misurato su quattro pilastri: maturità del mercato, maturità delle infrastrutture, costo di proprietà e potere di spesa dei consumatori.

