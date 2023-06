Audi mette le ali all’e-foil di casa e vola sull’acqua a 26 nodi. Ne abbiamo scritto nel 2019 (leggi) e da qualche mese è in vendita anche in Italia: a 13.200mila euro.

La tavola elettrica frutto della passione di un ingegnere di casa

Una casa automobilistica che dedica le sue energie a una e-foil? Visto il costo, 13.290 + Iva e trasporto, vale quanto un’utilitaria. Seppure le auto di Audi sono posizionata in una fascia ben più alta. Per di più nell’azienda lavora Franz Hofmann, ingegnere con l’hobby del kitesurf che ha trasformato la sua passione in lavoro. Studio, progettazione e lancio nel mercato. In Italia è arrivato l’estate scorsa, ma si è iniziato a vendere da fine 2022.

Come stanno andando le vendite? “Aumentano sempre più la richiesta“. Parole di Taras Khomchyk di Top Jet Surfing che abbiamo incontrato al Salone nautico di Venezia dove il rivenditore mostrava questa tavola compatta ma super veloce.

Le prestazioni di Audi e-tron foil

Autonomia di 2 ore, pesa solo 32 kg, velocità massima – oltre dalle condizioni meteo è influenzata dal peso del pilota – fino a 50km/h ovvero circa 26 nodi. Per i debuttanti della tavola viene consigliata una velocità da 15 – 30 km/h (8/16 nodi).

Più nel dettaglio l’autonomia: con un peso di 75 kg del pilota si arriva fino a 2 ore ad una velocità di 20 km/h. Con uno stile di guida moderato e un peso del conducente maggiore, secondo i test aziendali, tra 1 – 1,5 ore. A velocità minori l’autonomia cresce. Il motore è da 4,5 kW e spinge una tavola da 80 centimetri. La ricarica in modalità fast, con 1200 W, al 80% può impiegare 1,20 minuti, raddoppia con i 600 W.

Fondamentale la App anche per impostare e controllare la velocità visto la velocità che si può raggiungere è necessario settarla secondo le proprie capacità. Da chi viene acquistato? Visto il prezzo – siamo a 13.290 euro + Iva e trasporto – è un water toys per grandi barche e grandi disponibilità economiche ma non mancano operatori che noleggiano efoil, e-surf, e-sup.

