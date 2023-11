Audi Q4 usata: come valutarla? La batteria…?

Audi Q4 usata, con 45 km all’attivo: come valutarla, una volta effettuato il che sulla stato di salute della batteria? Lo chiede Ilario, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Audi Q4 usata: ha due anni e 45 mila km, a quanto dev’essere la capacità residua?

“Innanzitutto i complimenti per i vostri video, che seguo sempre: professionali, pacati e sinceri… Vengo al dunque: sono il felice possessore di una Twingo elettrica che ho acquistato un anno fa per mia moglie… Ma che uso spesso anch’io, ne sono davvero contento e questo mi ha convinto a considerare l’acquisto di una seconda auto per un utilizzo più ad ampio raggio. Ho provato in un concessionario Audi una Q4 E-tron 50 Quattro, mi è piaciuta molto… Utilizzata da un responsabile interno, garanzia della casa di due anni, un paio di anni la vettura e con circa 45.000 km, come nuova. Ora sto aspettando che mi facciano avere il “SOC” e la mia domanda è appunto relativa a questo. Secondo voi, per poter stare ‘tranquilli’, indicativamente intorno a che percentuale dovrebbe essere la batteria per presupporre un uso corretto della vettura?“. Ilario Firmo

Il degrado medio secondo gli esperti

Risposta. Uno dei massimi esperti di check-batterie è Leonardo Spacone, creatore dei uno degli strumenti di diagnosi più utilizzati, Power Check Control. Secondo Leonardo, il 2% dì degrado annuo più l’1% ogni 10.000 km è un valore di massima che descrive il peggiore degli scenari. Ci si può quindi aspettare un degrado inferiore, diciamo al di sopra del 92% di capacità residua. Che cosa significa questo per l’Audi Q4 50 Quattro? Significa che per ogni punto percentuale di batteria perso l’autonomia si riduce di poco meno di 6 km. Per esempio: se la batteria fosse al 93%, la percorrenza residua col “pieno” sarebbe di 469 km, non più di 509. E così via. A questo punto nasce il problema di come valutare l’auto nel suo complesso (il nuovo costa 68.250 euro). Non è facile avere dei riferimenti, perché l’offerta è ancora modesta e ci si rifa a una trattativa diretta.