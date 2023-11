Atlante ad Ancona, Mennekes per Brt

Atlante ad Ancona con 26 nuove colonnine ad uso pubblico. Mennekes con BRT per una rete di 500 stazioni di ricarica a servizio della flotta di consegne BRT.

Atlante ad Ancona: intesa con Estra per 26 nuove colonnine

Atlante installerà e gestirà ad Ancona 26 nuove colonnine, per 52 punti di ricarica, alcuni dei quali dotati di pensiline con pannelli solari a copertura degli stalli. Contribuendo direttamente alla produzione in loco di energia pulita. Per questa installazione e per altre a venire, Atlante (gruppo Nhoa) ha sottoscritto un accordo con Estra Energie, azienda senese attiva nelle soluzioni di ricarica rapida nel Centro Italia. L’intesa tra le due società ha l’obiettivo di unire la vicinanza al territorio di Estra con la tecnologia di ricarica rapida di Atlante. E prevede la valutazione di installazioni congiunte in Toscana, Umbria, Marche, Molise ed Abruzzo. Estra Energie fa parte del Gruppo Estra, multiutility attiva in particolare nella distribuzione e vendita di gas naturale e di energia elettrica. Oltre che in altre aree di attività, tra cui la distribuzione di gas metano, telecomunicazioni, gestione del ciclo integrato dei rifiuti, rinnovabili ed efficienza energetica.

500 stazioni di ricarica in 200 filiali per l’azienda di logistica

La mobilità elettrica continua a farsi strada nel mondo della logistica. La collaborazione tra Mennekes e BRT porterà all’installazione di oltre 500 stazioni di ricarica per la nota azienda di consegne. Per rifornire in particolare mezzi per viaggiare in elettrico nelle consegne dell’ultimo miglio, nei centri cittadini. La scelta di BRT rientra in un progetto di green strategy che riguarda le oltre 200 filiali presenti in Italia. In ogni sede, sono state previste infrastrutture di ricarica multipunto, di facile utilizzo per il personale e progettate per durare in ambiente esterno per lunghi periodi. La gestione intelligente del carico garantisce la ricarica di tutti i mezzi collegati, anche contemporaneamente, ottimizzando la distribuzione della potenza disponibile. Il monitoraggio dell’infrastruttura è garantita anche dall’utilizzo del nuovo servizio di gestione Mennekes Cloud, con la possibilità di interventi da remoto da parte del manutentore.