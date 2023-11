Astra Electric contro VW ID.3: dopo tanti Suv, arrivano anche auto di dimensioni più contenute. Vediamo se la nuova Opel ha le carte giuste per avere successo.

Astra Electric contro VW ID.3: vediamo autonomia, ricarica e prestazioni

Si sa che il primo dato che guardi in un’auto elettrica è l’autonomia. Ormai 400 km sono considerati il minimo sindacale, soprattutto in questa fascia di mercato. Lo conferma anche la nuova Opel, dichiarando un range di 418 km, con una batteria da 54 kWh. La Volkswagen ID.3, nella versione Pro, è su valori abbastanza vicini: 426 km, ma con batteria da 58 kWh. L’Astra dai dati di omologazione risulta dunque più efficiente: 7,740 km/kWh contro 6,425. Altro dato fondamentale è la velocità di ricarica, per capire quanto dureranno le nostre soste di rifornimento. Entrambe le auto accettano potenze dino a 11 kWh in corrente alternata, mentre in corrente continua l’Astra arriva 100 e la Volkswagen a 120 kW. Quanto alle prestazioni, la Opel annuncia una velocità di punta di 170 km, con 270 Nm di coppia massima e 0-100 km/h in 8,5“. La Volkswagen arriva a 160 km/h, ma è più scattante, con 370 Nm di coppia massima e un’accelerazione 0-100 in 7,3″.

L’Astra dichiara consumi superiori, pari a 18,8 kWh/100 km, mentre la ID.3 è in un range compreso tra 16.9 e 15,4 kWh/100 km. La Opel è più leggera (1.679 kg contro 1.812) ed è più lunga (437 cm contro 426 della ID.3) e più larga (186 contro 156 cm), mentre la ID.3 prevale in altezza (156 contro 147 cm). Quanto al prezzo, per la Corsa Electric si parla di un listino che parte da 39.900 euro, ovvero 2 mila in meno rispetto alla concorrente Volkswagen. Ovviamente entrambe fruiscono degli incentivi statali, 3 mila euro con rottamazione e 5 mila euro con rottamazione. Avremmo potuto aggiungere altre auto al confronto, a partire dalla stessa Tesla Model 3, che ha un prezzo molto vicino a quello della VW, 42.490 euro. O dalla Renault Megane, 42.450 euro per la versione con 450 km di autonomia. Corsa e ID.3 ci sono sembrate le due auto più simili e confrontabili, ma ne riparleremo.