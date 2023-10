Nuova VW ID.3: Paolo ha scelto bene?

Nuova VW ID.3: dopo aver fatto mille km in una settimana, Paolo Mariano condivide prime impressioni e confronto con il primo modello. Articolo + VIDEO

Nuova VW ID.3 / Primi mille km di un long-term test

Paolo ha già avuto modo di provare la nuova Volkswagen durante la presentazione ufficiale in Italia. Ma ora vuole andare più in profondità, con un long test unico: Paolo utilizzerà la VW ID.3 Restyling per i prossimi 36 mesi. La sfida è quella di presentare in modo approfondito un’auto che ha scelto personalmente, cercando di evidenziare sia gli aspetti positivi che quelli critici. Nella scelta di acquisto di una nuova auto, Paolo invita i potenziali acquirenti a considerare non solo ciò che possono permettersi, ma soprattutto ciò di cui hanno bisogno. Questo approccio, spiega, è fondamentale quando si affronta il processo di acquisto o noleggio di un’auto. In un mercato sempre più variegato, è essenziale valutare attentamente le priorità e le necessità individuali.

Migliorata la qualità costruttiva, sistema di navigazione da rivedere

La versione scelta è la Pro Performance 2024, con una batteria da 58 kWh netti e (62 kWh lordi). Paolo ne sottolinea le modifiche al sistema di gestione termica, i miglioramenti estetici e aerodinamici, e la presenza di cerchi da 20 pollici. Nonostante le considerazioni sulla resa di questi ultimi in relazione al comfort, l’auto si rivela eccezionale soprattutto in ambiente urbano. Questo grazie all’ampio angolo di sterzo e alle notevoli doti di silenziosità già sottolineate nella presentazione. Uno degli aspetti che lo soddisfano particolarmente è la qualità costruttiva, migliorata rispetto alle versioni precedenti. I rivestimenti interni sono stati migliorati, mantenendo il bilanciamento tra comfort e sportività. Pariamo di un’auto compatta, adatta alle esigenze quotidiane di Paolo, con una sorprendente agilità, paragonabile a quella di una city car. Apprezzata la presenza di Apple CarPlay nel sistema di infotainment, fondamentale per gestire navigazione e altri servizi. Ma alcune caratteristiche del sistema potrebbero essere migliorate, come la lentezza nella selezione di itinerari e la programmazione delle soste di ricarica.

Nuova VW / Consumi e autonomia, i dati preliminari

Paolo fornisce alcuni dati preliminari sui consumi. con una menzione speciale per la possibilità di visualizzare la percentuale di batteria direttamente sul cruscotto. Nella sessione di guida mattutina, caratterizzata da commissioni cittadine, si registra un consumo di energia di 14,4 kWh per 100 km. Tuttavia, il consumo reale era leggermente inferiore, attestandosi attorno ai 13,1 kWh dopo una breve sosta. Nel complesso, dall’acquisizione dell’auto fino alla prova, con un percorso di circa 891 km in 24 ore, la media di consumo si attesta a 16,7 kWh/ 100 km. Un dato influenzato principalmente dalla percorrenza su autostrada, con una porzione limitata di tragitto extraurbano e città. Paolo conclude elogiando l’equilibrio della VW ID.3 2024. Nel segmento C, questa compatta elettrica offre agilità, comfort e una qualità costruttiva migliorata. Su tutto il resto Paolo ci darà un giudizio più compiuto strada facendo ed è pronto a soddisfare ogni vostra curiosità.

