Askoll EVA cresce con scooter e mountain bike

Askoll EVA cresce anche nel 2002: l’azienda vicentina cavalca il boom degli scooter e, soprattutto, delle mountain bike elettrici. Su fatturato e margini.

Askoll EVA cresce: su margini e fatturato

“La prima parte dell’anno nel complesso ci ha soddisfatto. È continuato il percorso di crescita del fatturato e di miglioramento di tutti gli indicatori di redditività. Nonostante una situazione di mercato e di scenario chiaramente complessa. L’andamento delle materie prime è stato confuso, con una contrazione anche legata al cambio euro-dollaro”. Lo ha detto a Teleborsa Gian Franco Nanni, n.1 di Askoll EVA. “Per il secondo semestre l’incertezza aumenta anche per il perdurare di queste turbative macro che affrontiamo. Chiaramente la mobilità elettrica è un settore in crescita, per cui gli spazi di crescita ci sono e stiamo investendo su nuove piattaforme proprio per continuare a crescere. L’estero è fondamentale. Oggi beneficiamo di un’ottima posizione di mercato in Italia e investiamo molto sulla Francia, per replicare il nostro modello distributivo. E sui principali mercati europei delle due ruote elettriche: Spagna, Germania, Belgio e Olanda“.

Boom nelle bici elettriche, con margini importanti

“Stiamo facendo uno sforzo importante sia in logica di distribuzione diretta sia di accordi con nuovi distributori“, ha aggiunto Nanni. “Quindi stiamo completando anche al di fuori questo perimetro la nostra presenza. Di recente abbiamo comunicato l’avvio della distribuzione in Albania e Serbia, mercati tattici ma che è assolutamente importante presidiare sin dall’inizio. E beneficiamo della nostra caratteristica distintiva rispetto ai nostri competitor, ovvero quello di produrre all’interno motori e batterie per veicoli elettrici, oltre ovviamente a fare l’intero veicolo. Quindi l’evoluzione e il completamento della nostra strategia è offrire a segmenti che non presidiamo direttamente con i nostri kit di elettrificazione (motore e batteria). Oggi abbiamo focalizzato il settore delle mountain bike elettriche, che sperimenta crescita enorme, grande passione e margini importanti. Tutti ingredienti che ci fanno essere molto attenti a questo mercato“.

