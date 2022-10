Il Birò traina la crescita di Estrima: l’azienda di Pordenone (che produce anche cabine per veicoli agricoli e industriali) prosegue nella sua tabella di marcia.

Il Birò traina…/ Fatturato in crescita del 35%

“Il bilancio del primo semestre è positivo, nel senso che avevamo un piano presentato in fase di IPO e lo stiamo rispettando, seguendo la tabella di marcia. Il primo semestre ha visto un aumento di fatturato del 35%, ma ancora più interessante è l’aumento dell’ordinato, cioè di dei veicoli che sono stati ordinati, superiore al 70%. Quindi in realtà stiamo proseguendo anche meglio delle aspettative nel nostro percorso“. Lo ha detto a Teleborsa Matteo Maestri, fondatore e presidente di Estrima, a margine della terza edizione di NextGems: “Le previsioni per la fine dell’anno sono buone, nonostante le turbolenze nel mondo dell’approvvigionamento delle materie prime, che però nel medio termine rappresenta solamente un disturbo e non una deviazione dalla strategia, per cui non è una cosa che ci preoccupa più di tanto“, ha aggiunto il numero uno dell’azienda di Pordenone.

Ideale per lo sharing, anche nei piccoli centri

“Il nostro piano prevede di aprire branch e punti di vendita dedicati nei centri storici delle grandi città – ha spiegato l’AD – Abbiamo avviato a Parigi e Atene, e continueremo con altre città d’Europa come da piano. Parallelamente, nascono progetti soprattutto di sharing, con nostra tecnologia e proposta commerciale. Come è stato fatto Procida e Peccioli con ottimi risultati. Continueremo anche per dimostrare che c’è bisogno di una mobilità semplice e contenuta non solo nelle città caotiche. Ma anche in piccole isole e piccoli borghi, di cui l’Europa è ricca“. Proseguono intanto le partnership con le aziende. “Ogni nostro prodotto è dotato della tecnologia necessaria per poterlo condividere. Quindi ogni azienda che compra una o più o piccole flotte dei nostri prodotti può condividerlo con i dipendenti, collaboratori o clienti. Un esempio è la partnership con la catena di hotel Leonardo, che ne ha acquistato uno per ogni sede qui nel nord Italia“.