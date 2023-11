Arriva la tessera sconti anche da Enel X: con 4 euro al mese si avrà diritto a una riduzione di 10 centesimi sulle tariffe a consumo. Sottoscrizioni da lunedì 20.

Con 4 euro al mese paghi il 10% meno su ogni ricarica

La prima novità è che nella comunicazione di Enel Group non si fa più riferimento a Enel X Way. Tutto sembra essere rientrato sotto il cappello di Enel X, archiviando l’avventura della società che doveva portare la mobilità elettrica in Borsa. La seconda è l’arrivo di un nuovo piano tariffario Pay Per Use, che non punta più sull’abbonamento tradizionale, con un tot di kWh a un certo prezzo (scontato). Qui acquisti lo sconto su ogni ricarica, una strada che dal 1° novembre sta battendo anche Be Charge, la società del gruppo Eni. L’offerta di Enel X consiste in uno sconto di 10 centesimi sul prezzo della ricarica a consumo (con servizio di prenotazione illimitato) a 4 euro al mese per 12 mesi. La tariffa sarà sottoscrivibile solo dal 20 novembre fino al 20 febbraio 2024. In caso di disattivazione dopo quest’ultima data, la tariffa non potrà essere più attivata.

Arriva la tessera sconti Il confronto con Be Charge (Eni)

In soldoni: pagando 4 euro al mese avrai diritto a pagare le AC fino a 22 kWh 0,59 euro invece di 0,69. Nelle ricariche più potenti, invece, la DC fino a 150 kW passerà da 0,89 a 0,79. Le HPC da 150 a 350 kW, infine, costeranno 0,89 invece di 0,89. È ovvio che questa soluzione conviene a patto di prelevare almeno 40 kWh al mese, un quantitativo piuttosto modesto. Be Charge ha scelto una scontistica diversa, con tre diverse opzioni tra cui scegliere, con importi iniziali più alti a cui corrispondono sconti più forti. Si tratta di Be Start che prevede una fee ogni di 9,90 euro ogni 30 giorni, con sconto del 20% sulla tariffa a consumo. Be Medium, con una free di 13,90 euro e sconto del 30%. E Be Premium, con free di 19,90 euro e sconto del 40%.