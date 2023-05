Ecco la Topolino, gemella della AMI

Ecco la Topolino Fiat: è elettrica, ma è un po’ meno di un’auto. È un quadriciclo nato sulla base della Citroen AMI, altra macchinetta di Stellantis Group. È presto per parlare di prezzi, che non si discosteranno molto dai 7.790 euro della AMI.

Ecco la Topolino, una macchinetta che si guida già a 16 anni

Dall’immenso archivio dei suoi tanti marchi, Stellantis ha voluto ridare vita a uno dei nomi più iconici nella storia della parte italiana del Gruppo. Prodotta dal 1936 al 1955, poi pensionata per l’arrivo prima della 600 e poi della 500, la Topolino fu il primo passo verso l’idea dell’automobile di massa. Un’invenzione del più geniale dei progettisti italiani dell’epoca, Dante Giacosa. Quella di oggi, svelata con una nota ufficiale dalla Fiat, è un oggetto diverso, figlio delle sinergie industriali dei tempi moderni. E con ambizioni più contenute: questi quadricicli, che si possono guidare già a 16 anni, non sviluppano i numeri di vendita delle automobili. Anche se godono di una certa popolarità soprattutto in Francia (meno in Italia). Se ne può immaginare l’impiego nelle flotte di sharing cittadino e soprattutto nelle località di vacanza. Non a caso nella foto diffusa da Fiat appare in versione “Spiaggina“, senza portiere e con un look che sicuramente garba a Lapo Elkann.

La Fiat: “Un’ulteriore spinta verso l’elettrificazione”

Nella nota che accompagna la prima immagine della Topolino, la Fiat spiega che “l’imminente lancio segna un ulteriore passo nella spinta verso l’elettrificazione. Ed è perfettamente in linea con la visione di FIAT di È verde solo quando è verde per tutti”. Ma è chiaro che le vere sfide a cui è attesa la marca torinese sono costituite dalle nuove auto in arrivo. In particolare la nuova 600, di cui è già trapelata qualche immagine, e soprattutto la piccola che verrà lanciata sul mercato a maggio 2024. In particolare sarà quest’ultima vettura, nella versione elettrica, a dare un saggio della sua capacità di fare ancora auto gradevoli a un prezzo molto competitivo. Un tempo si sarebbero detto utilitarie spartane, oggi si usano locuzioni come “citycar in cui less is more”. Fu la Topolino, l’originale, ad aprire questa strada con successo 87 anni fa: vedremo presto se la Fiat dell’era Stellantis ne sarà capace.