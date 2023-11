Arriva il freddo, occhio alla batteria 12V, di servizio. È fonte di uno dei guasti più ricorrenti nelle auto elettriche, come certificato dall’ADAC, l’ACI tedesco.

Arriva il freddo, il guasto è in agguato: ecco perché

Questo accade spesso perché le batterie 12 V della prima generazione di auto elettriche hanno raggiunto la fine del loro periodo di funzionamento di 4-5 anni. E devono essere sostituite. Per alcuni modelli, poi, il guasto è dovuto all’uso della batteria da 12 V nel sistema elettrico dell’auto. “Nei sistemi di alcuni produttori la strategia di ricarica per la batteria da 12 V non è ancora stata perfezionata,” sostiene Nadine Dehnert, Design Engineering Lead di Clarios. “Questo provoca spesso la scarica profonda delle batterie da 12 V: alla batteria di avviamento è richiesta più potenza di quella disponibile in base alla sua capacità. Può essere che la batteria non sia ricaricata in modo corretto. Per esempio perché il veicolo è lasciato senza alimentazione per un lungo periodo. O la batteria da 12 V non è stata caricata in misura sufficiente dalla batteria ad alta tensione durante un ciclo di guida. Se ciò avviene ripetutamente o in misura estrema, si arriva al guasto”.

Come prevenire i guasti? Ecco tre consigli…

1. In inverno, per evitare un carico eccessivo sulla batteria di trazione, di notte (potendo) è meglio parcheggiare l’auto in garage. Questo ha anche effetti positivi per la batteria 12 V.

sulla batteria di trazione, di notte (potendo) è meglio parcheggiare l’auto in garage. Questo ha anche effetti positivi per la batteria 12 V. 2. Preriscaldare un’auto elettrica solo quando è sotto carica , dal momento che altrimenti se ne ridurrebbe l’autonomia. Nella maggior parte dei casi il calore è fornito dalla presa, cosicché durante il viaggio è richiesto meno riscaldamento. Spesso è sufficiente il più efficiente riscaldamento dei sedili e del volante, che consente di ridurre il carico della batteria.

, dal momento che altrimenti se ne ridurrebbe l’autonomia. Nella maggior parte dei casi il calore è fornito dalla presa, cosicché durante il viaggio è richiesto meno riscaldamento. Spesso è sufficiente il più efficiente riscaldamento dei sedili e del volante, che consente di ridurre il carico della batteria. 3. Fare anche attenzione che alcuni veicoli riscaldano con la batteria da 12 V anche durante la ricarica. Se questa si scarica prima che la batteria di trazione sia del tutto carica, la spina non può essere estratta, perché questa funzione è controllata da un circuito di controllo alimentato dalla batteria a 12 V.

