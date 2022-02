I guasti nelle auto elettriche? La batteria 12V

I guasti nelle auto elettriche? Sono legati soprattutto alla batteria di servizio, da 12 V. La conferma dal report annuale dell’Automobile club tedesco, ADAC.

I guasti nelle auto elettriche? Le statistiche dell’ACI tedesco

L’ADAC gestisce la più capillare rete di soccorso stradale in Germania e ha quindi statistiche puntuali sulle cause dei guasti. Per quel che riguarda le auto elettriche, le richieste sono aumentate del 178% nel 2021, un dato che si spiega con la crescita dei veicoli in circolazione. Con un volume di 25.000 casi, la quota di interventi sul totale è salita allo 0,72% del totale, un tasso comunque contenuto, legato in parte alla giovane età delle EV. La principale causa? La batteria accessoria da 12 V, non il pacco-batterie che alimenta il motore elettrico. Già nel 2020, questi dispositivi, contenenti principalmente piombo, rappresentavano il 54% delle fonti di guasto nelle EV. L’ADAC non ha fornito un dato esatto per il 2021, limitandosi a segnalare che il problema è ancora localizzato lì. Rassicuranti invece i dati sul “cuore” delle elettriche, come pacco-batterie, motore o dispositivi di ricarica, raramente responsabili dei problemi. Siamo al 4,4% dei casi totali.