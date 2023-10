Basta un’App per ricaricare? Ma se non funziona…

L’App di A2A è andata in tilt e per tutto il pomeriggio di oggi non ha consentito di attivare la ricarica nè dalle colonnine del brand, nè da quelle degli operatori in roaming. Un bel grattacapo per tanti clienti. Carlo, da elettroscettico, non ha perso l’occasione per segnalarcelo. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“I sostenitori dell’auto elettrica dicono sempre che l’ansia da ricarica ce l’ha solo chi non la guida. E che basta una app, basta una card e questo e quello. L’ho letto tante volte anche sul vostro sito, che ogni tanto vedo per pura curiosità. Allora voglio raccontarvi quello che ho visto proprio con i miei occhi oggi a Milano.

Ieri a Milano ho visto un signore imprecare: batteria a secco e l’App di A2A in tilt

Un signore imprecava con la macchina ferma davanti a una colonnina azzurra di A2A. Mi sono avvicinato e gli ho chiesto se potevo aiutarlo, ma lui quasi mi ha sbranato. Ha detto che da ore stava cercando di ricaricare, ma non riusciva ad attivare la colonnina perchè la App era in tilt. Con la batteria ormai scarica, non poteva rientrare a casa sua, nell’hinterland nord di Milano.

Quanti italiani pensate che siano disposti ad infilarsi in guai del genere?„ Carlo

Ore 14: qui A2A, abbiamo un problema

Risposta- Abbiamo verificato quel che ci racconta Carlo, perchè ci sembrava inverosimile. Invece A2A ci ha confermato che dalle 14 in poi la App ha avuto un problema e 94 colonnine pubbliche sono finite inspiegabilmente off-line.

Alle 18, mentre scriviamo, anche a noi l’App di A2A risulta inutilizzabile: si apre regolarmente, indica le colonnine disponibili sulla mappa di Milano (sia quelle del brand sia quelle in roaming di altri operatori), la geolocalizzazione è attiva, ma quando si clicca sulla colonnina non compaiono i tasti di attivazione e di avvio della ricarica.

A2A, l’ “approdo sicuro” degli elettronauti

Anche il servizio di assistenza telefonica conferma che la App di A2A e-Moving è in tilt, ma non va oltre. «Lo staff è al lavoro da quattro ore ma non sappiamo qual è il problema e quando si risolverà». L’azienda sostiene di aver mandato una notifica a tutti i clienti, ma noi non l’abbiamo ricevuta. Monitoreremo la situazione e vedremo quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema.

A2A è il terzo operatore della ricarica in Italia dopo Enel X e Be Charge. E’ anche l’unico dei tre a non aver aumentato le tariffe degli abbonamenti mensili, dopo i rincari dei Enel X in agosto e quelli in arrivo dal 1° novembre di Be Charge. Diventando una sorta di “approdo sicuro” per elettronauti. Ma se l’app ti lascia a piedi…

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –