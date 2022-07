Mal di batteria per la mia Volkswagen ID.3: mi sta abbandonando? È quanto sto cercando di capire, dopo la comparsa d un messaggio di errore preoccupante. E dopo aver notato un drastico calo della capacità, stimandolo attorno al 40%.

Mal di batteria / Qualche avvisaglia l’avevo già notata

In realtà già qualche settimana fa, attorno a metà giugno, avevo presagito che qualcosa non andava. Avevo effettuato una diagnosi della batteria di trazione utilizzando l’app PKC (Power ChecK Control). E, per quanto lo stato di saluto complessivo fosse all’epoca quantificato al 95,8%, avevo subito notato che due celle (la 11 e la 55) avevano un voltaggio molto più basso delle altre. Se per la nr. 55 il sistema considerava rientrasse nella tolleranza, la cella nr. 11 era invece segnalata in rosso. E il delta complessivo (la differenza di voltaggio tra la cella con il maggior voltaggio e quella con il voltaggio più basso) era insolitamente alto per un’auto di fatto (quasi) nuova.Avevo quindi pensato di chiedere un controllo direttamente all’officina autorizzata Volkswagen. Tuttavia, non avendo sperimentato alcuna perdita di autonomia effettiva, mi ero limitato a chiedere un appuntamento per verificare la situazione. Posticipando il ricovero dell’auto a fine luglio.

Situazione peggiorata: dopo 193 km mi resta il 17%

Tuttavia, qualche giorno fa, salendo in auto, questa ha per la prima volta mostrato il messaggio di anomalia qua sopra riportato in alto: “Il sistema elettrico non funziona bene. Recarsi in un’officina“. Ho quindi ricontattato l’officina e sono in attesa di un appuntamento. L’auto per il resto funziona normalmente. Se non fosse che, nel viaggio di ieri, da Riva del Garda a Milano, ho avuto la conferma pratica che qualche problema davvero c’è. Dopo 193 km percorsi alla media di 14,8 kWh/100km, il Soc (State of Charge, Stato di carica) all’arrivo era di solo il 17% (!!!). La mia ID.3 ha una batteria da 58 kWh, con un’autonomia WLTP di . Vi terrò naturalmente informati circa il prosieguo della vicenda! Ricordando che nel maggio 2021 ero rimasto in panne con la stessa auto, con intervento del carro-attrezzi. In quell’occasione era stato necessario sostituire il selettore di marcia.

