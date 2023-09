Ansia da ricarica in moto? RGNT ha la soluzione

Dal mondo delle due ruote elettriche, dove pianificare un viaggio di medio/lungo raggio è molto spesso difficoltoso a causa delle scarse autonomie, arriva un’interessante iniziativa contro l'”ansia da ricarica”.



Il costruttore svedese RGNT ha sviluppato insieme a Here Technologies, multinazionale olandese specializzata nei dati di localizzazione e nelle piattaforme tecnologiche, un nuovo sistema di navigazione fatto su misura per le esigenze dei motociclisti elettrici.

In pratica questa tecnologia ottimizza i percorsi in base allo stato della batteria della moto. Non solo basandosi sull’autonomia residua ma tenendo in conto anche altri fattori incidenti: la tipologia di strada, l’altitudine, il riding mode utilizzato o i limiti di velocità presenti lungo il tracciato.

In questo modo il motociclista può avere una visione d’insieme del proprio viaggio, sapendo in anticipo se è possibile, ed entro quali limiti, completare il percorso pensato in base allo stato di carica della batteria.

Imprevisti a parte, ovviamente…

Autonomia che hai, destinazione che trovi

Il sistema pare molto semplice e pratico da usare. Si utilizza come una normale App, a cui si ha accesso tramite il proprio smartphone.

Per entrare più nello specifico, l’interfaccia utilizza le cosiddette “Isolines“, ovvero dei grafici a 360° che visualizzano la massima autonomia possibile per ogni direzione la moto voglia prendere. Sempre in base allo stato della batteria e alle diverse condizioni e circostanze stradali.

Sulla mappa compaiono alcune linee arancioni che rappresentano la distanza raggiungibile in un solo viaggio di andata. Le linee verdi, invece, l’autonomia massima per un viaggio di andata e ritorno.

Se alla fine, conti alla mano, il viaggio pianificato non è fattibile – e quindi l’ansia ritorna – lo stesso sistema di navigazione viene comunque in aiuto mostrando eventuali punti di ricarica lungo il percorso.

Presto su tutte le moto RGNT

Dopo l’annuncio di questa nuova soluzione di navigazione smart, RGNT ha fatto sapere che il software sarà preinstallato su tutte le nuove motociclette del marchio.

Sui modelli già in circolazione, invece, il ​​nuovo sistema sarà reso disponibile tramite un aggiornamento software gratuito, da installare via wireless a breve.

— > Per saperne di più sulla giovane start-up svedese, LEGGI QUI il nostro primo approccio su strada delle moto RGNT.

