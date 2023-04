Anche VW nel club dei 700 km con ID.7

Anche VW nei club dei 700 km di autonomia con la nuova ID.7: i dati ufficiali confermano che il nuovo modello di fascia medio-alta supera questa soglia.

Anche VW nel club…/ Per la ID.7 ricarica fino a 200 kW

La caccia aTesla continua, con l’ennesimo modello ad arricchire la gamma ID, questa volta proprio nel segmento premium in cui opera la marca di Elon Musk. La ID.7 sarà in vendita dall’autunno e potrà contare non solo sull’autonomia più estesa mai garantita da una Volkswagen, ma anche da una potenza di ricarica fino a 200 kW. Oltre a un motore molto potente (210 kW, pari a 286 CV) e a un coefficiente di resistenza aerodinamica molto basso, circa 0,23, per contenere i consumi. “Il passo lungo e gli sbalzi corti creano molto spazio all’interno del veicolo per tutti gli occupanti“, assicura la VW, che poi elenca tutte le diavolerie di cui è dotata la ID.7. Come un nuovo display da 38 cm (15 pollici), nuovo sistema operativo e tetto apribile panoramico con vetro intelligente commutabile. Con un occhio a un target di clientela molto preciso: quello delle flotte aziendali, il più attento a declinare assieme comfort, autonomie elevati e consumi contenuti.