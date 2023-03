La carica dei 600 km di autonomia: a listino ci sono ormai diverse auto che superano questa soglia. Auto ancora costose, certo, ma il segnale è importante.

La carica dei 600: sono già 13 i modelli oltre questa soglia

Quanto ci fai con un’autonomia omologata di 600 km? Nelle peggiori condizioni per un’elettrica (freddo intenso e velocità elevata) almeno 400 km, una percorrenza dopo la quale qualsiasi essere umano si prende una pausa. Cominciamo ad esse su distanze adatte anche a chi viaggia molto e ad uscire dall’idea che l’elettrico va bene solo per città e dintorni. L’ultima ad annunciare che con una ricarica si superano i 600 km è stata la Fisker con la Ocean, omologata addirittura a 703 km nella versione top con 103 kWh di batteria. Siamo quasi a 7 km/kWh, ottimo dato anche nei consumi, visto che una batteria di quella taglia un bel peso lo deve avere. E che si tratta di un Suv. Ma basta scorrere il nostro Listino Interattivo per verificare che ci sono già 13 modelli che superano i 600 km con un pieno. Si va dai 783 km della Mercedes EQS ai 600 tondi tondi della Audi Q8 Sportback. Naturalmente si tratta delle versioni top dei modelli citati, quelli con le batterie più capaci (e con i prezzi più alti). L’obiettivo dev’essere arrivare al 2025 con auto di queste autonomie con listini sotto i 50 mila euro.

Ioniq 6, Model 3 e Polestar 2 oltre quota 600 senza enormi batterie

Un discorso a parte andrebbe fatto sull’efficienza di queste auto, che naturalmente è rapportato al peso e all’aerodinamica. E anche al know-how che i vari costruttori sono in grado di mettere in campo. Chi sceglie un Suv, un’architettura di veicolo molto in voga anche nell’elettrico, non può non sapere che paga uno scotto in termini di consumi, oltre che di prezzo. E così registriamo che a un’auto super-efficiente come la Hyundai Ioniq 6 bastano 77 kWh di batteria per arrivare a 614 km, mentre all’Audi Q8 ne servono 114 per arrivare a 600. Ma sono chiaramente auto e clientele diverse, non paragonabili, anche se va registrato un certo gigantismo nella dotazione di batterie da parte dei costruttori tedeschi. Che ancora non hanno raggiunto l’efficienza dei coreani e della stessa Tesla. Ma siamo in un grande work-in-progress, su cui lavorano legioni di tecnici in tutto il mondo. E di cui vedremo presto i frutti.

