Scania lancia sul mercato la sua prima gamma di veicoli elettrici. I nuovi veicoli ibridi plug-in ad alte prestazioni e quelli totalmente elettrici, saranno inizialmente disponibili per le applicazioni urbane.

Scania debutta con applicazioni urbane

Il Presidente e CEO di Scania Henrik Henriksson ha dichiarato che nei prossimi anni Scania «lancerà ogni anno veicoli elettrici per l’intera gamma di prodotti» compresi quelli a lungo raggio con ricarica rapida in 45 minuti da effettuare durante le pause di guida obbligatorie di 45 minuti.

Scania, nelle fasi iniziali, svilupperà delle partnership con i clienti più lungimiranti che decideranno di acquistare veicoli ibridi ed elettrici.

Il veicolo elettrico Scania è disponibile in combinazione con le cabine delle serie L e P ed è dotato di un pacco batterie da 165 o 300 kWh e da un motore elettrico da 230 kW, pari a circa 310 CV. I clienti possono scegliere tra la soluzione con cinque o nove batterie, quest’ultima porta l’autonomia fino a 250 km per singola carica.

Due opzioni: cinque o nove batterie

Oltre al trasporto merci generico e a temperatura controllata, i veicoli elettrici possono essere impiegati per le seguenti applicazioni: scarrabili, ribaltabili, betoniere e gestione dei rifiuti, nonché per i servizi di soccorso e antincendio.

Sia il veicolo plug-in sia quello elettrico sono per il momento destinati alle aree urbane, per circolare nelle aree a zero emissioni, sempre più diffuse nel mondo. Essendo estremamente silenziosi, si prestano anche all’utilizzo nella ore notturne e al mattino presto, cioè in orari a minor traffico. Ciò aumenta l’efficienza, dice Scabia del 30% cirac.

Ricarica CCS a 130 kW in 45 minuti

Il veicolo elettrico nella versione con cinque batterie raggiunge i 165 kWh, oppure con nove batterie 300 kWh di capacità installata. Una batteria viene collocata in quello che era il vano motore, mentre le restanti quattro o otto batterie vengono posizionate lungo il lato del telaio.

Le batterie possono essere caricate con 130 kW DC utilizzando un connettore CCS (Combined Charging System). Il tempo di ricarica è inferiore ai 55 minuti per la versione con cinque batterie e inferiore ai 100 minuti per la versione con nove batterie.

