Anche in Europa stravince l’ibrido

Anche in Europa vince l’ibrido: la vendita di auto elettrica ristagna (-11%in marzo), mentre volano le immatricolazioni di ibride: +18% nel primo trimestre.

Anche in Europa elettrico in calo: pesa la retromarcia tedesca sui bonus. Tonfo di Tesla

Il 2024 è iniziato male per le auto elettriche. Due grandi mercati come la Germania e l’Italia sono in sofferenza, il primo per la cancellazione degli incentivi, il secondo per l’attesa di bonus annunciati e mai entrati in vigore. Il risultato è che in marzo le vendite sono ridiscese sotto quota 200 mila, per la precisione a 196.045. E Tesla, pur mantenendo il primo e secondo posto nelle vendite di EV, ha accusato un calo ancora più accentuato: -42% per la Model Y a quota 26.847, -13% per la Model 3 a 11.758. Una caduta che ha ridimensionato anche la quota complessiva di Tesla nel mercato delle elettriche: dal 27,8% di marzo 2023 al 19,9% del mese scorso. Ottima la performance di Volvo, che con la nuova EX30 guadagna la terza piazza con 7.598 auto vendute. Male invece Volkswagen e Fiat: la prima ha solo un modello nella top ten, con la ID.4 al 7° posto con 4.987 immatricolazioni (-35%). Mentre la 500e addirittura esce dalla classifica delle 10 più vendute, dopo essere rimasta a lungo nelle primissime posizioni.

Hybrid meno care delle EV del 27%. “E non devi ricaricare”

È il momento invece delle ibride, un trend di mercato di cui ha dovuto prendere atto anche Tesla nell’ultima relazione trimestrale. Siamo a 382.700 unità immatricolate tra gennaio e marzo, con un aumento del 18% rispetto allo stesso trimestre 2023. “I consumatori hanno familiarità con i veicoli ibridi. Sono sul mercato da più di due decenni ormai. Per molti conducenti, ora rappresentano l’opzione migliore: più economici dei veicoli elettrici al momento dell’acquisto. E non dipendono dalle infrastrutture di ricarica pubbliche, che semplicemente non sono presenti in molti mercati”, spiega Felipe Munoz, analista di JATO Dynamics. “Le ibride hanno il vantaggio rispetto ai veicoli elettrici in quanto si ricaricano da sole, mentre costano in media il 27% in meno rispetto a un modello elettrico. Perché dovresti pagare di più per un veicolo più limitato in termini di autonomia e ricarica?“. A consolazione delle elettriche, resta il fatto che (nonostante il calo) la Tesla Model Y in marzo è stata ancora l’auto più venduta in Europa in assoluto.