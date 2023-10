Amo la Ami, ma certe cose…

Amo la Ami, ci scrive Hugo, un lettore che possiede la macchinetta Citroen da un paio di anni. Ma ci sono problemi che complicano la vita ai proprietari, dice.

Amo la Ami, ma ci sono problemi: infiltrazioni, usura delle gomme…

“Sono proprietario di una Citroen Ami da due anni circa, sto avendo dei problemi con il post-vendita. La macchinetta è davvero una figata, come vediamo spesso negli articoli in cui si parla di lei. Però vorrei abbordare dei temi, dei problemi esistenti di cui nessuno parla. Nella mia esperienza, ad esempio, c’è un problema con l’infiltrazione di acqua nei giorni in cui piove. E ora che la mia Ami ha percorso 13.000 km, le gomme posteriori si sono guastati completamente dalla parte interna. Se le guardi dalla parte esterna sono ancora nuove, ma l’interno completamente liscio. Il concessionario mi ha detto che questo è un problema di progetto e che succede con tutte le Ami. La cosa che mi ha fatto innervosire è che la Citroen dice che il cambio delle gomme dev’essere a carico mio, al costo di 240€. Se siete interessati vi posso mandare l’ordine di lavoro del concessionario + le foto delle gomme“.

Con la nostra esperienza la Citroen migliori il prodotto

“La cosa che mi sembra assurda è che loro non ammettono che non è stato colpa mia. La macchina è ancora in garanzia e anche se tutte le gomme fossero consumate è comunque molto prematuro, una gomma deve durare almeno 40.000 km. Se io ne avessi fatti una trentina va beh, potevano attribuirlo a una guida ‘sportiva che non sarebbe neanche coerente con una macchina che non supera i 45 km/h. Ma con 13.000 km sembra davvero esagerato. Credo che l’uscita di questo articolo potrebbe aiutare non solo i proprietari dei veicoli, ma anche i nuovi proprietari. Perché alla fine siamo stati le prime cavie a testare i prodotti, e si può dare anche una spinta a Citroen di migliorare i servizi offerti. Vi ringrazio e rimango in attesa di una vostra risposta“.

Risposta. Quello della Ami è un bellissimo progetto, a un prezzo competitivo e ora con un clone italiano nella Fiat Topolino. Per la città è il veicolo ideale, con una buona autonomia e la possibilità di parcheggiare ovunque, vista la taglia ridotta. Purtroppo, come segnala Hugo, ci sono stati alcuni problemi di affidabilità, su cui la Citroen è via via intervenuta. Evidentemente, però, non risolvendoli del tutto. Una testa specializzata francese specializzata, L’Argus, ha riassunto qui le segnalazioni che sono via via arrivate. E sulle quali, effettivamente, la rete di assistenza è apparsa spesso impotente.