Amazon converte al diesel i furgoni elettrici? Una bufala

Amazon converte al diesel i furgoni elettrici utilizzati per le consegne? La notizia è uscita su Facebook e ha fatto rumore. Ma è solo l’ennesimo falso, anche questo puntualmente segnalato da un nostro lettore, Andrea Lucchese, che ringraziamo.

Amazon converte al diesel…? “Del tutto falso”

È stato un sito specializzato nel cosiddetto debunking, Bufale.net, a rivelare l’ennesima notizia costruita ad arte per ridicolizzare la mobilità elettrica. Tutto inventato, tutto fasullo, a partire da affermazioni come “Amazon converte completamente la flotta Sprinter di nuovo in diesel”. O ancora: ‘Il motore elettrico non si adatta al concetto di servizio’”. È stato lo stesso colosso americano dell’e-commerce a smentire tutto, con un a nota perentoria all’agenzia di stampa tedesca DPA: “Ciò che viene detto in questi post sui social media è assolutamente falso”. In realtà il progetto di conversione all’elettrico della flotta di furgoni Amazon, va avanti, anche se non con la velocità sperata. Nella sola Germania l’azienda di Jeff Bezos ha in programma di mettere in strada 100 mila furgoni elettrici prodotti da Rivian. Ma di certo la notizia di una conversione dal diesel all’elettrico è inventata di sana pianta: dietro pare esserci la mano di una lobby che sostiene l’uso dei motori tradizionali.

Ma sui social titoli come “Fregatura elettrica” fanno un mare di clic

Al momento Amazon in tutto il mondo ha in servizio circa 10 mila mezzi elettrici. Utilizzati spesso nelle zone in cui esistono restrizioni alla circolazione per i furgoni inquinanti. Il fatto è che queste bufale con cui si prendono di mira i mezzi batterie hanno un grande riscontro sul web. E finiscono per essere considerate attendibili da una larga fetta di pubblico. Soprattuto da chi detesta l’auto elettrica ed è alla ricerca di notizie che gli confermino di avere visto giusto. I lettori ci segnalano puntualmente le bufale che vengono pubblicate. Con titoli come “Fregatura elettrica, è già da buttare” o “Auto elettrica, si accorge del costo di ricarica e non vuole più usarla, una storia assurda“. Oppure: “L’inverno avanza, l’elettrica si ferma“. O ancora: “Dramma auto elettriche, più di metà dei clienti si è pentita: crisi in Europa”. Non è vero, ma tutto fa brodo per spuntare qualche clic. Sperando che dietro questo can can non ci sia la mano (e il denaro) di chi ha interesse che tutto resti come prima.