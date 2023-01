Due Tesla nella Top 10 mondiale 2022. Non nella classifica di vendita delle auto elettriche, ma nella graduatoria assoluta, con tutte le motorizzazioni.

Due Tesla tra i soliti giapponesi (con la Toyota sempre in testa)

Tra i costruttori resiste al primo posto la Toyota, che stacca nettamente i principali competitor, a cominciare dal Gruppo Volkswagen. Ma se prendiamo in esame i singoli modelli, c’è una novità che dovrebbe far riflettere chi continua a dire che l’elettrico è destinato a restare su quota marginali di mercato. Questo almeno stando alla classifica 2022 compilata da Focus to Move, un sito specializzato in analisi del mercato automotive. La Toyota mantiene le prime due posizioni, con altrettanti modelli venduti in tutto il mondo come Corolla e RAV 4. Sul podio c’è anche una Ford, ma tallonata in quarta posizione dalla Tesla Model Y, che ha raggiunto le 759 mila unità immatricolate. Seguono altri due modelli giapponesi, la Toyota Camry e la Honda CR-V, ma in settima posizione c’è la seconda Tesla, Model 3, a quota 596 mila.

E con il taglio dei listini anche il 2023 si preannuncia molto caldo

C’è da considerare anche che le due Tesla tra le prime sette della classifica sono le uniche ad avere chiuso il 2022 con il segno più nelle vendite. Segno che per il Model Y arriva addirittura a un clamoroso 88%. E le avvisaglie di questo prime settimane dell’anno non fanno certo presagire un rallentamento: il deciso taglio dei prezzi deciso a metà gennaio sembra dare ulteriore spinta alle vendite. In particolare la riduzione è stata fortissima per la Tesla Model 3, scesa in Italia a 44.990 euro nella versione d’attacco, RWD con 491 km di autonomia. Una mossa che sta inducendo la concorrenza a correre ai ripari, con la Ford che negli Usa ha ridotto in maniera piuttosto decisa il listino della Mustang Mach-E.