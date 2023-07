Altro gesto vandalico anti Tesla Milano

Altro gesto vandalico anti Tesla a Milano: Paolo, un lettore che è autore anche di un seguito blog, ci segnala un episodio accaduto dalle parti di via Padova.

Altro gesto vandalico anti Tesla in zona via Padova

“V i allego un paio di fotografie che mi ha inviato un amico, rimasto “senza parole” (non è il solo) davanti all’ennesimo gesto vandalico nei confronto di una Tesla. È avvenuto a Milano, nei pressi di Via Padova. Buona giornata “. Paoblog (Paolo)

Risposta. Dalle immagini che ci ha inviato Paolo (che ringraziamo) non siamo in grado di stabilire di che entità sia il danno segnalato. Si vedono cartacce, piatti sporchi e rifiuti vari, gettati sulla carrozzeria con evidente volontà di scherno, ma non riusciamo a capire se e quanto sia danneggiata la carrozzeria. Abbiamo però una speranza: che il proprietario dell’auto l’avesse parcheggiata in Sentry Mode. Ovvero la Modalità Sentinella che, con un sistema di videocamere, consente di inquadrare e registrare quel che avviene attorno all’auto. Sarebbe bello vedere in faccia queste ‘persone‘ che hanno preso Tesla a modello di una rivoluzione che detestano, quella dell’auto elettrica. Episodi del genere si sono verificati spesso negli anni scorsi negli Stati Uniti e i responsabili sono stati facilmente individuati e processati. In genere dopo avere sfregiato le Tesla nei parcheggi di un centro commerciale o di un altro luogo di ritrovo.

Guardate il video del precedente milanese, in via Gola