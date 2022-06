Altra VW, altra EV: la ID.Aero

Altra VW, altra elettrica. Ecco la ID.Aero, una concept car che anticipa il futuro modello di punta della gamma, in arrivo nel 2023 a partire dal mercato cinese.

Altra VW… / Una berlina-coupé con 620 km di autonomia

Dopo il debutto cinese, questo berlina a 4 porte sarà offerto in in tutto il mondo, nel segmento delle medie superiori. E sarà il sesto membro della famiglia ID. dopo ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 e il “pulmino” ID. Buzz. Per ora la Volkswagen ha messo in rete una serie di immagini, più una una video-anteprima postata su Youtube. La concept car è lunga quasi 5 metri ed è stata progettata per essere molto slanciata, in stile coupé, con un ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica, 0,23. La piattaforma modulare MEB, asicura la Volkswagen, “consente sbalzi ridotti, passo lungo e abitacolo eccezionalmente spazioso“. La ID. AERO ha una batteria da 77 kWh di capacità netta. E ,”grazie all’interazione tra una propulsione efficiente e le ottime proprietà aerodinamiche”, è annunciata con autonomia fino a 620 km.

Un’altra “world-car” dopo la ID.4

Nonostante risultati non certo esaltanti nelle vendite , e il sostanziale flop della ID.3, la Volkswagen continua a lanciare un modello elettrico dopo l’altro. Tenendo ferma la barra nel progetto di sfidare quanto prima Tesla per la leadership mondiale delle EV. “Con la show car ID. AERO, stiamo dando un’anteprima del prossimo membro della famiglia ID. Un’auto dal design attraente e altamente aerodinamico. Con un’autonomia di oltre 600 km, uno spazio eccezionale e interni di qualità superiore“, spiega Ralf Brandstätter, CEO del marchio Volkswagen. “Con la nostra strategia ACCELERATE, stiamo portando avanti l’elettrificazione della nostra gamma a pieno ritmo. Dopo la ID.4, questo modello sarà la nostra prossima world car per le regioni di Europa, Cina e Stati Uniti d’America“.