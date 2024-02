Alpine A 290 in arrivo: ultimi test

Alpine A 290 in arrivo a giugno: ultimi test della versione “cattiva” della nuova Renault 5 elettrica nel gelo della Lapponia svedese, per verificarne la tenuta.

Alpine A 290 in arrivo: collaudo nel gelo della Lapponia

Dopo le prime immagini, diffuse nel maggio scorso, la Alpine ha messo in rete video e foto dei test che la A290 ha sostenuto in condizioni di freddo estremo. È la fase finale di un programma di messa a punto che dura da oltre 2 anni. Si vede l’auto sottoporsi a una serie di collaudi che mirano a verificarne la tenuta di strada nelle condizioni più estreme. “La nostra A290, la futura vettura sportiva elettrica compatta del segmento B, è attualmente in fase di test nelle condizioni estreme e impegnative della Lapponia svedese“, spiga Philippe Krief, CEO di Alpine. “L’obiettivo è confermare la direzione che abbiamo preso in termini di maneggevolezza e agilità, che fa parte del nostro DNA, in condizioni di bassa aderenza. La fase di sviluppo invernale è cruciale, in quanto si tratta di un’auto completamente nuova. Il nostro team di ingegneri ha esaminato attentamente tutti i criteri e i risultati fanno ben sperare per il lancio nei prossimi mesi“.

Sta alla R5 come la versione Abarth sta alla Fiat 500e

In pratica la A290 sta alla R5 come la versione Abarth sta alla Fiat 500e. Per la sua prima uscita ufficiale in movimento, la prima elettrica della marca sportiva francese sfoggiava la mimetica originale Alpine, il logo “A-Arrow” sul tetto e la combinazione di colori Alpine Blue. Il prototipo venne presentato per la prima volta già con la carrozzeria definitiva e le dimensioni omologate: lunghezza 3.990 mm, larghezza 1.820 mm, altezza 1.520 mm, passo 2.530 mm. Presentato anche un volante sportivo Alpine in pnappa, con una superficie appiattita e un punto centrale, richiami agli sport motoristici che fanno parte del DNA del marchio. Comprende tre funzioni essenziali prese in prestito dai volanti Alpine di Formula 1: modalità OV (Sorpasso), RCH (Ricarica) e Guida con accesso one-touch. Per i test, l’A290 è equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Alpin 5. Dopo due anni di test, si è deciso che sarà dotata di pneumatici specifici da 19 pollici.

