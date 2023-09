Alfa Tonale plug-in, dove sta la convenienza?

Alfa Tonale ibrida plug-in: Gianni, un lettore, ha fatto i conti di quanto gli costa viaggiare in elettrico e a benzina. Chiede: dove sta la convenienza? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Alfa Tonale plug in, spendo un euro ogni 6 km in elettrico o a benzina, il risparmio?

“Vorrei da voi un chiarimento. La mia Alfa Romeo Tonale plug-in (considerando solo la parte elettrica) ha un costo di ricarica totale da zero alla colonnina che oscilla intorno ai 10 euro. Producendo una autonomia dichiarata di 60 chilometri, uno più uno meno, ovvero un costo di un euro per sei chilometri. Ora se invece considero il termico, la percorrenza media è di 13 chilometri al litro. Ovvero un costo (per facilitare considero due euro/litro il prezzo alla pompa) di un euro per poco più di sei chilometri. Sbaglio od ometto qualcosa? Viceversa dove sta la convenienza pura? Grazie“. Gianni

La convenienza c’è ricaricando a casa o con i pacchetti pre-pagati

Risposta. Noi sosteniamo da tempo che, essendo meno efficienti delle elettriche, le ibride plug-in a questi prezzi dell’energia non garantiscono alcun risparmio. A meno che si abbia la possibilità di ricaricare a casa a tariffe più convenienti. Se abbiamo fatto bene i conti, la spesa per kWh sostenuta da Gianni è stata di poco più di 64 centesimi al kWh, visto che la batteria dell’Alfa Romeo Tonale è da 15,5 kWh. Siamo in linea con i prezzi delle ricariche spot presso le reti più diffuse, visto che (nelle colonnine AC) Be Charge-Eni pratica un prezzo di 0,60/kWh e Enel X Way di 0,69. Ma si può spendere molto meno e chi viaggia molto in elettrico lo sa bene. La stessa Be Charge offre degli abbonamenti mensili che vanno da 0,35 a 0,40 kWh, Enel X Way da 0,40 a 0,61. Tenga conto che questi prezzi valgono anche per le colonnine super-potenti, molto più care. E naturalmente sono a disposizione anche di chi guida una plug-in, con la convenienza subordinata al fatto di consumare tutti i kWh previsti nel pacchetto.