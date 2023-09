Quale abbonamento per ricaricare un’ibrida plug-in?

Quale abbonamento di ricarica scegliere per un’ibrida plug-in? Giancarlo guida un’ibrida plug-in, che ricarica a casa. Ma in caso di viaggi lunghi…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Di solito ricarico a casa, quale abbonamento mi conviene per i viaggi?

“Ho bisogno di un vostro consiglio per la ricarica. Non me ne vogliate, ma per esigenze di famiglia abbiamo una sola auto che dobbiamo usare in città per andare a lavoro, ma anche per vari viaggi. Tutti questi motivi ci hanno spinto sull’acquisto di una ibrida plug-in, così da usarla elettrica in città (ricaricandola sempre, mai a benzina)e in ibrido/benzina in autostrada. Voglio capire per che tipi di abbonamenti ci conviene optare. Per la maggior parte noi ricarichiamo in box con la schuco, ma spesso trovandoci o in vacanza o in città e avendo la batteria scarica dobbiamo usare una colonnina. Non le fast, per non occupare posti di vetture esclusivamente a batteria. Vorrei capire se mi conviene fare una sorta di abbonamento, se è possibile avere un tag che attiva maggior parte delle colonnine e a che prezzo. Sempre se mi conviene.Vi ringrazio molto,come prossima auto speriamo in una 100% elettrica“. Giancarlo

Dipende da quanto si pensa di consumare

Risposta. Tranquillo, Giancarlo, non te ne vogliamo affatto e ti ringraziamo di seguirci e di averci scritto. Non siamo una setta di adepti dell’elettrico che disprezzano chi sceglie altre motorizzazioni, come qualcuno vorrebbe far credere. Ma veniamo al tuo quesito. Gli abbonamenti sono l’unica arma contro il caro-ricarica, ma convengono se si utilizzano tutti (o quasi) i kWh messi a disposizione. E di solito non sono acquistabili mese per mese: il rinnovo è automatico (e la disdetta un po’ complicata). Per cui occorre ragionare sui consumi abituali e non su un singolo viaggio. Per le plug-in di solito si pensa ai pacchetti meno impegnativi. Enel X Way propone il City a 49 euro al mese con 80 kWh a disposizione (0,61 euro al kWh). Be Charge (Eni) ha il Be Light 50 con 50 kWh a 20 euro ovvero 0,40 al kWh. A2A ha l’e-Moving Small con 30 kWh a 16 euro (0,53 euro al kWh)… Bisogna fare due calcoli e capire se e che cosa conviene.