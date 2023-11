Al Mets di Amsterdam le novità di As Labruna

La nautica italiana naviga anche in elettrico e si fa conoscere nel mondo. All’importante appuntamento del Mets Trade di Amsterdam (15/17 novembre, l’edizione numero 35) non mancherà As Labruna che da 10 anni partecipa alla fiera dedicata alla componentistica nautica.

Retrofit elettrico: convertire le barche in elettrico

L’aziende sarà presente con le novità con un nuovo kit per elettrificare non solo le barche più piccole e poi il generatore Zero Emissioni PB4. Scopriamoli.

“Anche quest’anno presenteremo novità nel segno della sostenibilità e innovazione” fanno sapere dall’azienda pugliese ma sempre più presente su scala nazionale e internazionale. E il Ceo Massimo Labruna sottolinea la direzione e l’orizzonte green: “Lo sviluppo è ambiente ed è per questo che tutto il nostro portafoglio prodotti mira ad ottenere la massima performance con il minor impatto ambientale possibile”.

Il generatore Zero Emissioni PB4

Tra le novità di quest’anno il generatore Zero Emissioni PB4, “destinato a cambiare per sempre il mondo della generazione a bordo degli yacht – sottolineano dall’azienda -. Si tratta di un generatore elettrico costituito da una fuel cell alimentata a metanolo in grado di erogare 4kW con ben 15kWh di energia stoccata in soli 90kg di peso”.

Saranno presentati alla platea internazionale anche i Kit HK per ibridizzare barche “equipaggiate con motore diesel e trasmissione in linea d’asse, ora disponibile anche nella taglia da 20 kW, così come il box all-in-one E-power 10 per elettrificare barche di

piccola-media dimensione.”

I fuoribordo elettrici Explomar da 300/150 e 90 HP equivalenti

Novità anche sul fronte dei fuoribordo dove al “potentissimo 300 HP equivalente elettrico Explomar saranno affiancate le due nuove potenze da 150 e 90 HP equivalenti“.

Ma non è finita qui: “Prosegue anche la collaborazione con Bosch per l’integrazione del 90 e del 150 kW“.

I programmi di sviluppo sono ambiziosi: “Il nostro obiettivo è diventare nei prossimi tre anni il primo System integrator e Solutions provider per i powertrain elettrici e ibridi in Europa”. Parole di Massimo Labruna alle porte di questa importante manifestazione internazionale.

