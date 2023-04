Che succede alla 500e? Si vende meno…

Che succede alla 500e? Il mercato delle elettriche continua a crescere in Europa, ma la piccola Fiat scivola al 7° posto, con vendite -1% nei primi 3 mesi 2023.

Che succede alla 500e? In Europa scivola al 7°posto

Nella top ten del trimestre, per la verità, le EV in controtendenza sono due: una è appunto la 500e, l’altra è la Tesla Model 3. Quest’ultima, però, è azzoppata dal fatto di avere un importante restyling in arrivo e anche dall’essere oscurata dall’incredibile successo del Model Y. La piccola Fiat, invece, sta via via perdendo perdendo posizioni, con poco più di 4 mila consegne al mese (13.543 nel trimestre). Mentre nel 2022 occupava stabilmente uno dei posti sul podio, accanto alle solite due Tesla. Ora la sopravanzano anche le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Dacia Spring e persino un Suv costoso come la Volvo XC 40. Di questo passo l’obiettivo che si era posto Stellantis di produrre 100 mila 500e nel 2023 sembra un po’ troppo ambizioso rispetto alle vendite attuali. Pesano probabilmente i problemi in produzione e sicuramente non aiuta il prezzo decisamente alto, che parte da 29.950 euro per la versione con solo 190 km di autonomia.

La Fiat offre una settimana di test-drive

Certo non aiuta la debolezza del mercato italiano, che (con la solita eccezione di Tesla) resta su livelli modesti. Nel primo trimestre 2023 di 500e se ne sono vendute solo 1.530, con la conseguenza di perdere la testa della classifica a favore del Model Y. Non volendo toccare i prezzi, per rispettare il posizionamento alto voluto dal capo della marca Fiat, Olivier Francois, a Torino si punta su altre iniziative. Come la madre di tutti i test-drive, ovvero un Cinquino elettrico in prova per ben 7 giorni. “ Non riuscirai a non innamorartene”, scrive la Fiat nell’invito. Ponendo come unica condizione per avere l’auto in prova (versione con batteria da 23,65 kWh) l’essere in possesso di una patente valida. Una bella occasione, anche per raccontare poi com’è andata ai lettori di Vaielettrico.