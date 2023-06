IL MIMO 2023, il salone dell’auto a cielo aperto ospitato presso l’autodromo di Monza, è servito per presentare la nuova Sedan di Aehra, il brand che porta in giro per il mondo il made in Italy, ma soprattutto per presentare la rivoluzionaria tecnologia che dovrebbe portare alla riparabilità della parte più costosa di un’auto elettrica, le batterie. Ne abbiamo parlato con Franco Cimatti, Chief Engineering di Aehra, un lungo passato in Ferrari.

Cimatti, partiamo dalla nuova Sedan

«E’ un’auto _ premette Cimatti _che prosegue nella mission di Aehra, espressione del lusso italiano (costerà circa 160/180mila dollari, ndr), della sportività e dell’innovazione. L’obiettivo è chiaro, inaugurare una nuova era della mobilità di alta gamma, elegante e senza emissioni».

La novità è la tecnologia dell’assistenza sulle batterie

«Speriamo che questo possa rappresentare una svolta per il mercato. Non voglio dire sia una rivoluzione copernicana ma sicuramente un passo per interpretare tutto il processo legato allo sviluppo dell’automobile elettrica in maniera sostenibile» spiega il tecnico.

Ma di cosa stiamo parlando?

I materiali delle batterie sono preziosi e la tendenza prevalente dell’ ‘usa e getta’, davvero poco sostenibile. In Aehra abbiamo deciso di lavorare su un concetto più ampio: riparare le batterie. E’ fondamentale, non possiamo pensare di non offrire assistenza sull’oggetto più costoso.

Quando arriverà il servizio?

Puntiamo a metterlo sul mercato subito, assieme alle nostre vetture. I tempi non dipendono solo da noi ma anche dalle tecnologie messe assieme dai partner, diciamo per il 2026.

Come funzionerebbe?

Con la gestione elettronica e la diagnostica sappiamo subito dove si trova il problema. L’obiettivo è poter intervenire su quella parte delle batterie, poter cambiare la singola cella; il passo successivo sarà poi ricondizionare i moduli per avere una circolarità.

E gli eventuali sbilanciamenti della batteria?

Fa parte dello sviluppo, ci stiamo lavorando. In senso lato abbiamo lavorato per fare in modo che i titoli dei giornali non siano sempre concentrati su cosa rimarrà dopo la fine vita della batteria.

