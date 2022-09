Si svela Aehra, il Suv elettrico italiano

Si svela Aehra, il nuovo brand italiano di auto elettriche di alta gamma, con le immagini (ancora volutamente sfuocate) del primo prodotto, un Suv.

Si svela Aehra: le prime consegne nel 2025

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del design integrale e del nome dell’auto, prevista in ottobre. Ma Aehra fornisce una prima anticipazione del design del Suv, con “sbalzi ridotti e un abitacolo veramente importante” firmato da un nome noto come Filippo Perini. “Aehra è nata con l’obiettivo di esprimere, come mai prima d’ora, tutte le potenzialità del design che la tecnologia di avanguardia dei veicoli elettrici oggi offre”, spiega Perini, ex Lamborghini e Alfa. “Coniuga l’ineguagliabile eleganza del design italiano con il meglio dei materiali e dell’ingegneria globali, per portare un cambio di paradigma nell’esperienza del cliente.”. Dopo il SUV, sarà la volta della berlina il cui modello verrà svelato a febbraio. Per entrambi le consegne ai clienti inizieranno nel 2025. Nata con finanziamenti privati e basata a Milano, Ahera annuncia una tabella di marcia con obiettivo la penetrazione in Nord America, Europa, Cina e Stati Arabi del Golfo.

Chi c’è dietro e che obiettivi si pone

“L’anteprima delle immagini del primo modello, a soli 4 mesi dal lancio dell’azienda, testimonia il forte impegno nel rimanere concentrati sulla nostra ambiziosa strategia”, spiega Hazim Nada, Co-fondatore e n.1 di Aehra. “Trasformare l’ecosistema della mobilità elettrica con auto caratterizzate da un design emozionale e dotate di un’efficienza aerodinamica superiore. Adesso non vediamo l’ora di svelare il design integrale e il nome dell’auto in ottobre”. Nada, 39enne, è nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Italia. Laureato a Cambridge in fisica teorica, con PHD in Matematica applicata all’Imperial College di Londra, si è poi buttato nel mondo della finanza. Dopo diverse esperienze, ha fondato sua società di commercio di materie prime, “cresciuta fino a raggiungere un fatturato multimiliardario“. Pilota freelance e abile pilota di tunnel del vento e paracadutista, Nada ha lanciato AeroGravity, la più grande galleria del vento verticale d’Europa. Con lui il co-fondatore di Aehra, Sandro Andreotti.