Abzo VS01, elettrica cruiser in stile indiano

Approda sul mercato indiano la novità VS01, prima motocicletta elettrica della start-up locale ABZO Motors. Una cruiser dallo stile retrò, senza fronzoli, che promette qualcosa di diverso.



Nel florido mercato asiatico delle due ruote elettriche, l’India ormai da qualche anno si sta affermando come una delle realtà più trascinanti del settore. La popolarità della nascente mobilità elettrica sta guadagnando spazi importanti, anche se di solito si tratta di estemporanei tentativi di piccole aziende di affermarsi sulla scena nazionale.

Abzo Motors è una di queste start-up, ma almeno prova a fare qualcosa di diverso rispetto alla stragrande maggioranza dei nuovi produttori indiani, che normalmente puntano tutto sugli scooter elettrici.

Abzo, nata appena nel 2019, ha scelto subito di guardare più in alto. Ha infatti appena presentato la sua prima moto, il cruiser elettrico VS01. Una motocicletta che non ha peculiarità stilistiche o prestazionali da strapparsi i capelli, anzi, ma che in patria rappresenta comunque qualcosa di diverso in ambito elettrico e di cui perciò si parla.

Stile basic e attenzione alla sicurezza

Lo stile cruiser, vagamente retrò, della moto – nulla di nuovo alle nostre latitudini – agli indiani sembra piacere molto. Così come piace la maggiore attenzione alla sicurezza data da Abzo, un tema non sempre in cima ai pensieri dei produttori locali di motocicli.

Attenzione che si traduce nell’adozione di una ciclistica semplice ma calibrata, con sospensioni standard, freni a disco da 17” e la frenata combinata CBS. C’è anche la retromarcia, per rendere più agevoli i movimenti negli spazi stretti.

Per la città, senza esagerare

A livello di prestazioni, VS01 si addice ad un ambito comunque urbano. Ha un motore da 6,3 kW e 190 Nm di coppia, abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 72V-70Ah.

La velocità massima raggiungibile è intorno agli 85 km/h e l’autonomia dichiarata con una carica completa è di 180 km.

C’è la frenata rigenerativa e sono buoni i dati della ricarica veloce, che si risolve in poco più di 3 ore.

Costa pochissimo

Detto del design semplice e retrò, VS01 viene offerta in quattro colorazioni, dotata di serie di fari e luci posteriori a LED, cruscotto digitale e tre modalità di guida.

Per il momento questa nuova moto elettrica è confinata al solo mercato indiano, ma Abzo ha già fatto sapere che proveranno a fare il grande salto, anche con nuovi prodotti, nel prossimo futuro.

VS01 parte da un prezzo base di 180.000 Rupie, vale a dire circa 2.000 Euro, estendibile con le eventuali personalizzazioni fino a 2.500. In Italia un prezzo da scooter. Se mai un giorno ci arriverà…

