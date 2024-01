Abusi alle colonnine: la legge c’è ma chi la applica?

Luca, agente di Polizia locale, ci ricorda che gli abusi alle colonnine sono puniti dal Codice della Strada. Lo ringraziamo per la segnalazione, ma vorremmo chiedergli chi deve punirli, se non la Polizia locale. Che di solito non lo fa. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Fioccano le segnalazioni di lettori che fotografano auto termiche parcheggiate negli spazi per la ricarica. A quando una campagna di repressione degli abusi alle colonnine?

“Sono un agente di Polizia Locale e…”

“Salve a tutti, amici di VaiElettrico,

Vi seguo da molto tempo e ammiro il modo in cui raccontate la mobilità elettrica, con pregi e anche difetti annessi.

Sono favorevole agli EV ma vorrei che non fossero l’unica soluzione percorribile. Ammetto che più volte ho desiderato acquistare una Honda E ma non ci sono riuscito per X motivi. Idem mi piacerebbe mettermi in garage il bellissimo Honda MOTOCOMPACTO, di cui avevo letto il vostro articolo.

Vi scrivo perché di mestiere faccio l’agente di polizia locale presso un Comune in provincia di Torino e più volte ho letto di utenti che non hanno potuto ricaricare perché lo stallo dedicato era occupato da veicoli termici o ibridi NON plug-in , quindi, non aventi titolo.

…così recita l’articolo 158 del CS

Ho allegato una foto presa direttamente dal prontuario del Codice della Strada, l’articolo 158 comma 1h Ter comma 5, permette di sanzionare, nonché rimuovere i veicoli termici o ibridi che non necessitano di ricarica elettrica.

In caso di necessità, sappiate che esiste tale articolo.

Auguro a tutti una buona lettura e spero di essere stato utile alla comunità di VaiElettrico„. Luca

Grazie Luca. Ma vorremmo sapere perché non viene applicato

Risposta-Caro Luca, grazie per la segnalazione e per le belle parole sulla nostra comunità elettrica. Pur non conoscendo nel dettaglio la norma che ci segnala, siamo tutti consapevoli dell’abuso, peraltro indicato nella segnaletica stradale in prossimità delle colonnine.

Purtroppo, però, a tutti noi automobilisti elettrici è capitato di chiedere l’intervento della Polizia Municipale o della Polizia Stradale trovando lo stallo di ricarica indebitamente occupato, ma quasi mai abbiamo ottenuto soddisfazione.

Di solito ci viene risposto “grazie della telefonata, arriveremo” . Poi però non si vede nessuno. Non dico per la rimozione, ma nemmeno per elevare una banale contravvenzione.

Sarebbe interessante capire perché alla denuncia di un’infrazione non corrisponda mai una sanzione. E gli impuniti, che lo sanno, continuano ad imperversare. Lei sa spiegarcelo?

