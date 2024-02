“Abbassa la Bolletta”, ci pensa Altroconsumo

Abbassa la Bolletta: ha questo nome evocativo il gruppo d’acquisto lanciato da Altroconsumo per aiutare a spuntare il meglio sul mercato libero dell’energia.

Comincia a prendere forma il futuro di chi, al momento, non è ancora passato al mercato libero dell’energia elettrica. A partire da luglio, infatti, il ‘servizio di maggior tutela’ (con il prezzo deciso da un’Autorità pubblica) verrà sostituito dal cosiddetto ‘servizio a tutele graduali’. L’Italia è stata divisa in 26 aree e per ognuna di esse è stato scelto un operatore che fornirà l’energia tramite apposite aste tenutesi a gennaio. Già questo passaggio potrebbe portare a un risparmio in bolletta rispetto alle tariffe del vecchio mercato tutelato. Il risparmio effettivo di ciascuno dipende dal profilo di consumo. I valori pubblicati dal portale pubblico Acquirente Unico dimostrano che la competizione è stata serrata e che i fornitori hanno fatto leva sui prezzi per accaparrarsi questi lotti di clienti. Di fatto la quota fissa di commercializzazione, che nel mercato libero è quasi sempre superiore a 65 euro, si trasformerà in un bonus a favore del cliente.

Entro tre anni dovremo comunque scegliere il fornitore

Tuttavia, i valori pubblicati non sono quelli che saranno effettivamente applicati in bolletta. Arera dovrà definire una quota fissa uguale per tutto il territorio nazionale, data dalla media dei vari parametri vincitori nelle zone e ponderata in base al numero dei clienti. Insomma, un calcolo piuttosto macchinoso e per questo ci vorranno ancora parecchi giorni prima di conoscere quale tariffa verrà applicata realmente in bolletta. Sicuramente, però, i consumatori avranno risparmi significativi rispetto al vecchio mercato tutelato. Il ‘servizio a tutele graduali’ per l’elettricità durerà comunque tre anni. E ogni anno sarà aggiornata la quota fissa di commercializzazione (mentre il costo del kWh varierà periodicamente, com’era in ‘maggior tutela’). Questo significa che, se anche oggi sapessimo quanto si risparmia nei confronti del mercato tutelato, la cifra potrebbe cambiare il prossimo anno. E quello dopo ancora. E, scaduti i tre anni, gli utenti rimasti nel servizio di ‘tutele graduali’ dovranno per forza scegliere un’offerta del mercato libero.

“Abbassa la bolletta” è un gruppo d’acquisto a partecipazione gratuita

Ma si può fare di più, lasciando che a guidarci nella giungla del mercato libero sia chi ha una conoscenza più approfondita del mercato. Da anni Altroconsumo valuta tanto i prezzi quanto la qualità nella fornitura di energia elettrica di ogni fornitore. E ora lancia la nuova edizione di Abbassa la Bolletta, il gruppo d’acquisto di luce e gas . Attraverso un’asta al ribasso tra i fornitori, Abbassa la Bolletta propone offerte di libero mercato che mirano ad essere economiche, ma anche consumer friendly. Garantendo una verifica delle condizioni contrattuali per affinare la qualità dei fornitori. Partecipare è gratuito. Basta registrarsi, per essere contattati una volta avvenuta l’asta. Venendo così a conoscenza degli eventuali risparmi ottenibili passando all’offerta contrattata da Altroconsumo attraverso la gara al ribasso. Gli aderenti saranno liberi di sottoscrivere le offerte oppure no, in base alle proprie esigenze e ai risparmi ottenibili caso per caso.