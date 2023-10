A2A da 10 e lode: l’App va in tilt? Ricaricate gratis

Tutti i gestori di reti telematiche complesse possono avere problemi; pochissimi, però, li affrontano con la classe sfoggiata ieri da A2A quando è andata in tilt la sua App di ricarica: per 9 ore, tanto è durato il black out, ha tolto ogni blocco dalle sue colonnine permettendo ai clienti di ricaricare gratis. Voto 10 e lode.

E oggi ha inviato un breve comunicato stampa, che riportiamo integralmente:

«A2A informa che ieri si è verificato un problema sulla piattaforma tecnologica che governa l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici e che è stato risolto nella stessa giornata. Per la durata del disservizio, al fine di ridurre il disagio degli utenti, A2A ha attivato sulle proprie colonnine la modalità free charge rendendo quindi possibile la ricarica gratuita e informando i clienti attraverso i canali di supporto».

Vaielettrico non può fare altro che complimentarsi con il managment di A2A e-Moving che gestisce la rete, a partire dall’amministraore delegato Fabio Pressi con il quale abbiamo seguito l’incidente in diretta.

La scelta di ieri è coerente con la politica dell’amminstratore delegato del gruppo Renato Mazzoncini che in più occasioni ha indicato la promozione della mobilità elettrica come una delle missioni prioritarie di A2A. Mazzoncini è un automobilista elettrico di lungo corso. Tanto che, dice, «i miei figli viaggiano in auto elettrica da quando sono nati». Tre le auto elettriche in famiglia: una gloriosa 500 L color aragosta degli anni 70 retrofittata, una Tesla e una Renault Zoe. Due anni fa ha pubblicato per Egea il saggio “Inversione a E, comportamenti individuali e sviluppo tecnologico per la mobilità sostenibile“.

Dopo gli aumenti delle tariffe Enel X e Be Charge, A2A, che è il terzo operatore in Italia come punti di ricarica, è largamente quello con le tariffe ad abbonamento più convenienti. Questi i prezzi:

-Small da 30 kWh a 16 euro, 0,53 euro a kWh;

-Medium, 80 kWh a 29 euro, 0,36 euro a kWh;

-Large, 180 kWh a 60 euro, 0,33 euro a kWh;

-Extralarge, 280 kWh a 90 euro, 0,32 euro a kWh.

