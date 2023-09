A Riva del Garda doppio appuntamento con Paolo Mariano, all’interno dei tanti eventi previsti per la Settimana Europea della Mobilità, dal al 16 al 22/9.

A Riva del Garda l’occasione per incontrarci di persona

Che cosa succederà lo spiega anche lo stesso Paolo nel video qui sopra. Il protagonista del nostro seguitassimo canale YouTube sarà presente all’evento e parte integrante del programma in due occasioni. Il 17 settembre, durante la presentazione dei nuovi punti di ricarica presso il parcheggio delle Terme Romane, sempre a Riva del Garda. E il 22 settembre, nella serata conclusiva. L’ultimo giorno sarà infatti dedicato ad una conferenza nella quale Paolo analizzerà le sfide che ancora ostacolano la diffusione delle auto elettriche sul mercato. Sarà l’occasione ideale per comprendere le criticità e le opportunità di questa tecnologia. Oltre che per confrontarsi direttamente con chi ha provato praticamente tutte le auto elettriche presenti sul mercato. E può dirne in tutta franchezza pregi e difetti.

Ricarica pubblica: un nuovo modo di pensare

Uno dei temi centrali dell’evento sarà la ricarica pubblica. Spesso si associa questa idea alle stazioni di ricarica lungo le autostrade o ai parcheggi pubblici. Tuttavia, Paolo vuole sottolineare che il concetto può estendersi ben oltre questi limiti. In località turistiche come Riva del Garda, le strutture ricettive possono sfruttare la ricarica delle auto elettriche per attirare clienti e rimanere competitivi. Offrire un servizio di ricarica significa anche regalare tempo prezioso ai clienti, un gesto che può fare la differenza. Nell’ultima giornata, Paolo dedicherà una sessione speciale alle motivazioni che impediscono a molte persone di abbandonare le auto tradizionali a favore per le elettriche. Non si tratta solo di sfatare i miti legati alle auto elettriche, ma di comprendere perché molti rimangono incerti o timorosi. L’obiettivo è fornire informazioni complete e dettagliate sulle opportunità già esistenti per il passaggio. Non è una promozione basata su interessi personali, ma la convinzione profonda che la mobilità elettrica sia il futuro.

