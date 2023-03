A Parigi per le Olimpiadi la metropolitana elettrica sulla Senna

Una metropolitana elettrica su acqua, lungo la Senna. Così Parigi punta a diventare capitale Europea, se non mondiale, della nautica elettrica urbana. Abbiamo scritto della conversione alla batteria di 40 barche, ma è solo uno dei tanti investimenti per elettrificare il trasporto acqueo sul fiume.

La metropolitana fluviale con le barche elettriche autonome

L’annuncio è del Comune di Parigi: “Una linea di trasporto fluviale destinata al grande pubblico sarà aperta nell’aprile 2024. Collegherà Val-de-Marne e Hauts-de-Seine via Parigi“. Più nel dettaglio si tratta di sei barche elettriche che collegheranno Alfortville a Issy-les-Moulineaux , siamo nella regione Île de France e attraverserà Parigi con tappa a Beaugrenelle, Invalides, Louvre per una tratta corrispondente di 16,5 chilometri. Ad uso turistico ma anche per tutti i residenti della metropoli francese.

Il servizio, infatti, sarà garantito 7 giorni su 7 con partenze ogni 30 minuti dalle 6 del mattino alle 22 della sera. Il tempo totale di navigazione è pari a 1 ora e 15 minuti (soste incluse). Ogni barca sarà in grado di ospitare fino a 100 passeggeri e 40 biciclette.

A bordo sedili, toilette, wifi, un bar-caffetteria e uno spazio per il telelavoro. Per agevolare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta le imbarcazioni sono accessibili a tutti: ampie rampe idrauliche consentiranno l’imbarco e lo sbarco. La propulsione è elettrica al 100% e le barche sono autonome, ma a bordo saranno operativi un equipaggio e un capitano per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Una metropolitana fluviale al prezzo politico di 3 euro

Gli obiettivi di decongestionare il traffico e abbattere le emissioni nocive alimentano una forte volontà di promuovere l’uso della metropolitana con barche elettriche. Questa la filosofia di RiverCat France, società cooperativa di interesse collettivo, nata nel 2021.

Vediamo per questo i prezzi. “Variano tra i 3 e gli 8 euro a seconda della destinazione, ma abbiamo fatto in modo che la maggior parte dei viaggi costasse 3 euro. Saranno offerti abbonamenti e carnet di biglietti che riducono il viaggio a 2 euro”. Queste le parole di Dany Carvalho, presidente e Ceo di RiverCat France. Per i possessori del pass Navigo sarà offerta una tariffa agevolata (60 euro per l’accesso annuale alla navetta).

Una Olimpiade verde e all’aria pulita

Le Olimpiadi sono spesso lo strumento utilizzato dai Paesi per fare gli investimenti in infrastrutture. Come la Francia e soprattutto Parigi che grazie ai giochi olimpici stanno progettando e realizzando la transizione ecologica della mobilità. Queste opere sono legate, infatti, al grande evento sportivo. E la cerimonia di apertura si svolgerà sul fiume. La Senna ospiterà anche gli eventi in acque libere e il triathlon. Un luogo che sarà fatto conoscere al mondo come laboratorio di mobilità sostenibile.

Accanto alla rete metropolitana sopra descritta, il Governo ha bandito diverse gare d’appalto sotto il segno della nautica elettrica. Hydrolift Smart City Ferries è tra i vincitori di un lotto che prevede la fornitura di un nuovo traghetto fluviale lungo 15 metri, accessibile alle persone con mobilità ridotta, con una capacità di 50 persone, alimentato elettricamente con livello 4 autonomia.

Vediamo anche altri progetti. Roboat, Holland Shipyards, Sequana Développement devono costruire un traghetto fluviale di 10 metri, accessibile ai disabili, in navigazione autonoma di livello 4, con propulsione 100% elettrica con una capacità di 35 persone.

Infine Bluenav, Orion ingegneria navale Drone Protect System, Keolis, E nautic, porto di Bordeaux e Métropole de Bordeaux si sono concentrati sulla costruzione di un traghetto fluviale di 12 metri, accessibile alle persone con mobilità ridotta, con una capacità di 12 posti con propulsione elettrica al 100%.

Ma sono stati prenotati anche decine di gommoni elettrici che saranno utilizzati anche durante alcune competizioni sportive delle Olimpiadi del 2024.

