A New York impazza la ricarica da marciapiede

Dimostrando così che laper la ricarica delle auto elettriche nei grandi centri urbani, dove scarseggiano box e posti auto privati da attrezzare con wallbox,è è semplicemente tappezzare i marciapiede di poco invasivi caricabatterie a bassa potenza. Soluzione peraltro già adottata da città come Londra .New York ha iniziato a installare stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici sul marciapiede comeche si concluderà in luglio di quest’anno. Ma il successo è tale che i promotori, il dipartimento dei trasporti (DOT) di New York e la Consolidated Edison, vorrebbero prorogarlo di un anno su scala più ampia.

Secondo l’agenzia Bloomberg, il DOT ha già ricevuto 32 risposte da aziende interessate, tra cui itselectric , Voltpost e FLO , che hanno installato i caricabatterie sul marciapiede per il pilota. Ma per la fase successiva, DOT è alla ricerca di progetti innovativi che siano più economici, più piccoli e più facili da installare.

Tasso di occupazione al 72% (nonostante la piaga degli abusivi)

Il risultato del progetto pilota è straordinario. Roy Rada, Project Manager per l’innovazione della mobilità elettrica presso Con Ed, ha dichiarato a Bloomberg che la sua azienda si aspettava una “domanda moderata” per i caricabatterie – forse tassi di utilizzo intorno al 15%. Ma la domanda è stata “esponenzialmente più alta“. Il dato medio di saturazione del 72%, fra l’altro, è stato conseguito nonostante la frequente occupazione abusiva degli stalli. Un problema evidentemente non solo italiano.

Infatti la polizia di New York l’anno scorso ha elevato ben 2.197 contravvenzioni a veicoli termici che impedivano l’accesso alle colonnine da marciapiede. Si calcola che l’abusivismo abbia compromesso almeno il 20% delle potenziali ricariche.

I caricabatteria hanno funzionato perfettamente, con un’affidabilità del 99,9%, secondo l’operatore FLO che li gestisce. Travis Allan, portavoce di FLO ha dichiarato che «questo progetto diventerà un modello per molte altre città perché ha raggiunto un’affidabilità molto elevata».

