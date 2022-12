500e ancora al top con Tesla in Germania

500e ancora al top con le due Tesla in Germania: un po’ come Davide contro Golia. Anche in novembre la citycar torinese si piazza al secondo posto.

500e ancora al top, tra Model 3 e Model Y

Nel primo mercato automobilistico europeo, anche per l’elettrico, la piccola Fiat continua battersi come un leone. Anche in novembre è stata in Germania la seconda EV più venduta, secondo l’analisi di Cleantechnica, con 3.904 immatricolazioni. Meglio ha fatto solo la Tesla Model 3, con 6.811 immatricolazioni, mentre al terzo posto troviamo un’altra auto di Elon Musk, il Model Y, con 3.867. La piccola torinese continua a togliersi al Nord le soddisfazioni che mancano nell’asfittico mercato italiano: qui le consegne sono state solo 396, pari praticamente a un decimo. Ma stiamo parlando veramente di un altro mondo: da noi le vendite di elettriche nel mese scorso sono state pari al 4,2% del totale. In Germania siamo al 22,3%. Se consideriamo anche le ibride plug-in, vediamo che la quota delle auto con la spina, ricaricabili, sfiora il 40%. Mentre le vendite di auto diesel e a benzina sono nuovamente calate, rispettivamente del 15,3 e del 27,9%.

Nella top ten la Polestar 2, davanti ai marchi premium tedeschi

Resta il fatto che anche in novembre le auto di casa hanno dovuto accontentarsi delle posizioni di rincalzo. Le due Volkswagen, ID.3 e ID.4/ID.5, sono al quarto e quinto posto, con la prima finalmente uscita dal periodo difficile. Segue un altro modello del gruppo VW, la Cupra Born, che precede la low-cost del Gruppo Renault, la Dacia Spring, e la Opel Mokka-e. Tutte le altre auto non arrivano a duemila immatricolazioni nel mese. Da notare che, ancora una volta, la Fiat 500e resta di gran lunga il modello più venduto del gruppo Stellantis. Nonostante una rete commerciale decisamente meno attrezzata rispetto a marchi come Peugeot, Citroen e, in Germania, soprattutto Opel. Colpisce anche l’ottimo piazzamento della Polestar 2, che precede con 1.669 immatricolazioni nel mese tutte le auto premium del made in Germany.