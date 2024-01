500e a due facce, Ford e Man: settimana flash

500e a due facce: bene le vendite 2023, rallentamento nel 2024 – Anche il pick-up Ford F-150 in frenata- Man dice noi ai camion idrogeno /Settimana in 3 flash. 500e a due facce: bene il 2023, partito male il 2024 Bilancio a due facce per la Fiat 500e: le vendite 2023 sono state tutto sommato buone, 65 mila vetture immatricolate, ma il 2024 non è partito nel migliore dei modi. Dal 12 febbraio Mirafiori si ferma per 3 settimane di cassa integrazione, dato che anche l’ultimo trimestre dell’anno appena chiuso aveva dato segni di rallentamento di ordini. Nel bilancio complessivo dell’anno, comunque, la 500e si è confermata leader tra le piccole elettriche, con una quota di mercato del 14,7%, in aumento di 0,3 punti percentuali sul 2022, nonostante il calo del segmento (-5%). Da quando è stata lanciata sul mercato nel 2020, sono 185 mila i Cinquini a batterie prodotti a Torino (di cui 75 mila nel 2023). Con il lancio negli Stati Uniti, sono saliti a 44 i mercati in cui la 500e è venduta. Vista la rapidità con cui la concorrenza aggiorna i suoi prodotti, ci si chiede quando Stellantis lancerà una nuova versione della piccola Fiat.

500e a due facce e…/Calo di vendite per il Ford F-150: tagli alla produzione

Dall’altra parte dell’oceano anche il Ford F-150 Lightning accusa una calo nelle vendite. L’anno scorso ne sono stati venduti poco più di 24.000 (+55% sul 2022). Ma i concessionari segnalano meno richieste e scorte in aumento per il pick-up elettrico, che parte da poco meno di 50.000 dollari. E il calo di vendite si ripercuote sulla forza-lavoro: Ford ha annunciato che circa 700 dipendenti verranno trasferiti allo stabilimento di assemblaggio del Michigan. Mentre altri lavoratori saranno collocati in altri ruoli presso altre strutture produttive. Alcuni dipendenti, infine, approfitteranno del programma speciale di pre-pensionamenti concordato con il sindacato UAW nel 2023.

Idrogeno per i camion? MAN: l’elettrico è più ecologico ed economico

Si sente dire spesso che l’idrogeno non è una soluzione praticabile per le auto, mentre può esserlo per i mezzi pesanti. Ma anche tra chi produce camion di una certa stazza c’è chi esclude che possa essere una soluzione praticabile. Alexander Vlaskamp, ​​numero uno del gruppo MAN Truck & Bus, ha dichiarato alla testa spagnola Expansion che è “impossibile per l’idrogeno competere efficacemente con i camion elettrici a batteria. Una cosa è avere la tecnologia e un’altra cosa è che la tecnologia sia fattibile. L’idrogeno verde non è disponibile per i trasporti e non ha senso passare dal diesel all’idrogeno ,se la fonte energetica non è sostenibile”. Secondo il top manager MAN, in sostanza, al momento attuale l’idrogeno è molto meno efficiente in termini di emissioni nei confronti dell’elettrico. Ma è anche meno conveniente in termini economici, cosa che ha indotto il gruppo tedesco a scartare questa soluzione, anche se i test continuano.