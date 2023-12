La 500e negli USA si restringe l’autonomia: 240 km, invece degli oltre 300 km dichiarati in Europa. Colpa delle norme di omologazione americane più severe…

La 500e negli USA omologata per soli 240 km

La batteria è sempre la stessa da 42 kWh, ma le norme EPA che regolano l’omologazione dei veicoli elettrici evidentemente sono più stingenti. E così il Cinquino sbarca negli States con un’autonomia da cittadina, posizionandosi come seconda auto da utilizzare nelle metropoli tipo New York City e Los Angeles. Dopo un lungo lavoro di preparazione, l’ora della messa in vendita sul grande mercato USA è scoccata. E le caratteristiche del Cinquino elettrico sono comparse sul sito di Stellantis North America. Accompagnate da alcuni video il cui il n.1 della marca Fiat, Olivier Francois, insiste su concetti di marketing a lui cari, come “il simbolo della Dolce Vita italiana”. Il prezzo è quello che avevamo anticipato, 32.500 dollari, con inclusi una ricarica domestica L2 Wallbox o crediti di ricarica con Free2Move Charge.

“Cerca di non sorridere quando guidi questa macchina”

“Cerca di non sorridere quando guidi questa macchina“, dice Francois in uno dei video di presentazione. Puntando sull’effetto che fa questo ‘microbo‘ da 363 cm di lunghezza nel Paese dei macchinoni. Per aggiungere un po’ di allure, al Cinquino è stato associato il nome di un’icona mondiale come Bono. Il cantante degli U2 ha legato il suo nome alla versione RED della 500e, quella di lancio negli USA, con una parte del ricavato alle missioni benefiche della rock-star. Comunque vada nelle vendite, sarà un successo: il Cinquino elettrico è l’unico modello elettrico europeo di Stellantis di volumi ad essere introdotto nel mercato americano. Anche se nel Vecchio Continente la piccola Fiat sta perdendo un po’ di colpi e in ottobre è scivolata al 9° posto nella classifica delle elettriche più vendute.