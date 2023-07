5 mila km in un mese: “Che cosa ho imparato”

5 mila km in un mese, anzi 5.231 per la precisione: li ha percorsi Caterina Cianca, Charging Manager di Ford Italia. Ecco che cosa ha imparato.

Caterina è un giovane ingegnere che lavora in Ford da un anno, dopo un’esperienza in ABB. Il marchio americano ha creato questa figura anche in vista dell’arrivo sul mercato del secondo modello elettrico, l’Explorer. E lei ha voluto capire meglio di che cosa stiamo parlando con questa specie di “temporada” di cui ha condiviso il succo sul suo profilo LinkedIn. Scatenando più di 400 commenti, molti improntati a un certo sarcasmo, con pronta replica della giovane manager. Ma ecco i 5 punti, con una chiosa finale: “Ho imparato anche che chi parcheggia l’auto termica nel posto dedicato alla ricarica è molto, molto, molto, molto, molto (spero si sia capito) fastidioso”.

5 mila km in un mese, “5 cose che ho imparato”

1. Viaggiare in autostrada è ormai semplicissimo grazie all’ampia diffusione delle stazioni di ricarica ultra veloci

2. Come in tutte le cose, sono necessari gli strumenti giusti. E il primo periodo è l’occasione per esplorare e capire ciò di cui hai bisogno (se mangio gli spaghetti con il coltello, dirò che sono immangiabili e invece…bastava usare la forchetta!)

3. La pianificazione è super importante…ma non sempre necessaria: quando si conosce meglio la propria auto, si può improvvisare e fermarsi dove si preferisce al momento.

4. È molto più lunga una sosta di 5 minuti in cui si può solo aspettare che una di 20 minuti in cui si può ottimizzare il tempo per fare altro? Mangiare? controllare le mail? andare al bagno?

5. Chi ha la possibilità di ricaricare a casa o in ufficio è il re/la regina del mondo. Non c’è niente di più bello che uscire di casa o dall’ufficio con la macchina carica e pronta per partire!

Commento sarcastico tipo: “E’ tutto bellissimo! Se devi andare solo dove la puoi ricaricare e non hai niente di meglio da fare nella vita che aspettare che si ricarica, la macchina elettrica è una figata!”.