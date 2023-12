153 bus elettrici Iveco per ATM, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico di Milano e dell’hinterland. Il contratto ha un valore di 120 milioni di euro.

Un’altra tappa nella strada tracciata dal sindaco Beppe Sala. ATM è impegnata a convertire l’intera flotta urbana in 1.200 autobus elettrici e ad apportare le modifiche necessarie all’ecosistema circostante. Compresi il rinnovamento dei depositi e la creazione di nuove strutture che saranno pienamente integrate nel disegno della città.

L’arrivo dei nuovi veicoli elettrici Iveco Bus rappresenta un passo cruciale nel piano “Full Electric” di ATM: entro il 2026, la metà degli autobus in servizio a Milano saranno elettrici. L’appalto per i nuovi autobus comprende 153 mezzi elettrici da 12 metri e la loro manutenzione “full service” per 10 anni. Le prime consegne sono previste a partire dal primo trimestre 2025 e dovranno terminare entro giugno 2026. Oggi i veicoli cdi Iveco Bus costituiscono già il 45% dell’intera flotta ATM (550 autobus su 1.200).

Il colpo d’acceleratore con i fondi del PNRR

Domenico Nucera, President Bus Business Unit di Iveco Group, si è detto “lieto di svolgere un ruolo importante nel percorso di Milano verso un futuro più sostenibile“. Assicurando che, oltre ai vantaggi in termini di sostenibilità, i mezzo che verranno forniti saranno convenienti anche sul piano economico: “La competitività del costo totale di esercizio dell’offerta di Iveco Bus, unita alla nostra prossimità al cliente, ci consente di fornire una soluzione su misura. Che soddisfa le esigenze specifiche di questa città dal ritmo incalzante“. Grazie anche ai fondi del PNRR, l’ingresso dei bus elettrici nelle flotte del trasporto pubblico locale sta crescendo con ritmi molto più decisi. Una delle commesse più recenti è stata annunciata da Genova, con l’arrivo di altri 45 mezzi di Rampini, in aggiunta ai 49 già in flotta. Iveco, invece, ha raccolto un nuovo ordine di 140 bus a batterie da una città olandese.