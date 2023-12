Rampini e Iveco, nuove commesse di bus

Rampini e Iveco hanno annunciato nuove commesse per la fornitura di bus elettrici rispettivamente a Genova (si arriva a 94) e a una città olandese (140).

Rampini e Iveco: la prima amplia le consegne a Genova…

Entro la fine del 2025 a Genova circoleranno 94 bus elettrici Rampini. Ai 49 attualmente in circolazione se ne aggiungeranno altri 45 della nuova tipologia Eltron. Si tratta della flotta Rampini più grande d’Europa (l’azienda è attiva in totale in 7 paesi. Tutti gli autobus Rampini in servizio a Genova sono lunghi circa 8 metri e larghi solo 2,2. Servono sia aree urbane che extraurbane come, ad esempio, la tratta Rapallo – Santa Margherita – Portofino. Gli ultimi e-bus consegnati ad AMT sono il modello Rampini Eltron, l’unico elettrico made in Italy da 8 metri, fornito nella versione a 3 porte e capace di trasportare fino a 48 passeggeri. La trazione è affidata a un motore elettrico da 218 kW, alimentato da batterie da 280 kWh, con un’autonomia di oltre 200 km. La nuova generazione vanta il nuovo design modernizzato “Stile Energetico”.

…la seconda piazza 140 mezzi in un città olandese

Iveco Bus si è aggiudicata la gara per la fornitura di 140 bus elettrici a QBUZZ, l’operatore del trasporti pubblici per l’area di Zuid-Holland Noord, in Olanda. A partire da dicembre 2024, QBUZZ opererà 102 autobus CROSSWAY Low Entry ELEC e 38 E-WAY da 10,7 e 12 metri. Questi nuovi veicoli amplieranno la flotta esistente di autobus articolati elettrici gestiti da QBUZZ. “Le città stanno migliorando la loro offerta di trasporto pubblico sostenibile e siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave nella transizione in corso“, afferma Domenico Nucera di Iveco Group. Gerrit Spijksma, CEO di QBUZZ, aggiunge: “Oltre alla positiva esperienza che già abbiamo avuto modo di fare con Iveco Bus, l’azienda ha saputo offrirci la migliore combinazione tra prezzo e qualità. E questo è stato per noi il fattore decisivo“.

