15 mila km anno: che elettrica suggerite?

Maurizio Bittau

ono intenzionato a passare ad un’auto elettrica e vi vorrei sottoporre alcuni quesiti. Il mio utilizzo medio è diMa alterno vari giorni di inutilizzo della macchina (in città,vado in) a viaggi di varia lunghezza ma generalmente. Questi giorni di non utilizzo (3-:-5 gg.) possono danneggiare la batteria? Volendo acquistare un’auto usata, ci sono soggetti indipendenti cui rivolgersi perdi trazione ? Parliamo poi di frenata rigenerativa. Da un servizio dimi pare di aver capito che, quando azioni il pedale del freno, finché la potenza di frenata richiesta sta nella potenza rigenerativa del motore, la frenata meccanica non si attiva. Oltre questo limiteÈ corretto questo? Se si, vale per tutti i modelli o solo per alcuni? Quali? In attesa di un Vs. riscontro, saluto cordialmente e ringrazio per le informazioni a mio parere attendibili che fornite