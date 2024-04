Anno : 5/2023

: 5/2023 Km : 17.000

: 17.000 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Viterbo

Viterbo Prezzo: 34.500 euro

Volvo XC40 del 2023 vendesi. La propone Andrea, un lettore di Viterbo. L’auto ha meno di un anno di vita e ha percorso solo 17 mila km. Ricordiamo che per le vostre proposte (di cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it.

Volvo XC40 del 2023 vendesi: “Mi arriva un’auto aziendale…”

Ecco come Andrea descrive la sua auto: “Sono un vostro lettore affezionato, scrivo da Viterbo. In famiglia abbiamo due auto elettriche, una Jeep Avenger e una Volvo XC40. Il prossimo mese mi arriverà la BMW iX1 aziendale, quindi a malincuore sono costretto a vendere la mia Volvo. È una XC40 pure electric, allestimento Core, colore nero, anno di immatricolazione 05/23. Percorsi Km 17.000. Cerchi in lega da 19. Batteria 69 kWh, ciclo WLTP 417 Km. Garanzia ufficiale Volvo in scadenza a maggio 2026, batteria garantita 8 anni o 160.000 km (quindi rimanenti 7 anni o 143.000 km) Doppio treno di gomme Estate/inverno. Prezzo 34.500 euro. Per contatti o info: andsbr86@libero.it .Colgo l’occasione per congratularmi per il grande lavoro che state facendo. E rispondere al lettore Francesco che riferiva difficoltà nel cambio-gomme: tutte e 2 le auto elettriche che abbiamo in famiglia sono state sempre trattate alla stregua delle altre“.

Tutte le offerte di Elettrico Usato: Tesla, Skoda, VW, Audi, Nissan, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

