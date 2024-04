Il cambio gomme di un’elettrica va fatto “in sicurezza”?

Il cambio gomme di un’elettrica va fatto in particolari condizioni di sicurezza? A Francesco, un lettore che guida una Ioniq 5, è stato spiegato di sì. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Il cambio gomme richiede di liberare l’officina da tutte le auto in circolazione?

“Sono felice un proprietario di una Ioniq 5 da più di un anno. Vorrei condividere un’esperienza recente che ho avuto presso il mio gommista di fiducia, che opera in una concessionaria Opel. Ho portato un paio di volte la mia auto per un cambio-gomme ed entrambe le volte mi è stato detto che avrei dovuto aspettare una giornata intera. Alla richiesta di chiarimenti, mi è stato riferito che l’officina debba essere completamente svuotata da altre auto nei paraggi prima che potessero iniziare il lavoro. Questo come una pratica ‘standard’ quando si lavora su auto elettriche (non mi è chiaro se sia uno standard per “loro” o per Opel). Vorrei sapere se avete avuto esperienze simili con il cambio gomme per le vostre auto elettriche. È comune dover aspettare una giornata intera (o mezza giornata) per questo tipo di servizio? Oppure è solo una peculiarità del mio gommista o di Opel? Apprezzerei molto se poteste condividere le vostre esperienze e opinioni su questo argomento. Grazie in anticipo per il vostro contributo e lavoro!“. Francesco

Mai viste procedure del genere…

Risposta. Scriviamo di auto elettriche da quasi sette anni e ne abbiamo sentite di ogni tipo, ma nessuno ci aveva mai parlato di accortezze del genere. Noi stessi cambiano normalmente le gomme nelle nostre auto agli intervalli estate-inverno e l’operazione si svolge in pochi minuti senza precauzioni particolari. Mentre i gommisti fischiettano e parlano di calcio. Può essere che l’officina in questione interpreti un po’ troppo estensivamente la raccomandazione di di intervenire con le dovute cautele quando si mette mano a motore e pacco-batterie. Ma siamo comunque curiosi di sapere se altri lettori hanno avuto esperienze del genere e, se sì, com’è stata motivata.

Auto elettriche e Comunità energetiche, matrimonio che s’ha da fare? VIDEO-INTERVISTA a Enrico Cappanera